Motorista é roubado por 4 homens em SP; câmera dentro do carro filma ação

Um motorista de aplicativo foi abordado por quatro suspeitos e teve o seu carro roubado na zona sul de São Paulo, na quinta-feira (25). Toda a ação foi filmada por câmera instalada dentro do veículo.

O que aconteceu

Homens surgem à frente do carro e apontam arma para o condutor. As imagens da câmera mostram dois suspeitos aparecendo na frente do veículo e mirando a arma para o motorista de 45 anos. Outros dois participam da ação, mas não aparecem no vídeo.

Sai, sai, sai... Meliante para motorista

Motorista pede calma enquanto desce do carro. Ele pede ainda que um dos criminosos o aguarde enquanto ele retira a fivela do cinto e sai do veículo. O condutor não reage em momento nenhum.

Os suspeitos não sabiam que estavam sendo viajados. Os quatro empurram o motorista para fora do carro, pegam as chances e vão embora sem perceberem que estavam sendo filmados o tempo todo.

Ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou o roubo e disse que a polícia investiga o caso. O caso é investigado pelo 95° DP (Delegacia de Polícia) de Heliópolis, na zona sul da capital.

A vítima, um homem de 45 anos, relatou que foi abordado por quatro criminosos que roubaram seu veículo. A unidade policial realiza todas as diligências cabíveis para identificar a autoria do crime. Trecho de comunicado da SSP

A secretaria não soube responder se o motorista conseguiu recuperar o carro na sequência da ação.