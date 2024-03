Macron entra na onda de memes e posta montagem de mãos dadas com Lula: "foi um casamento!"

O presidente da França, Emmanuel Macron, embarcou na onda de memes que viralizaram nas redes sociais sobre sua visita de três dias ao Brasil.

Renan Tolentino, da RFI

Na noite desta quinta-feira (28), último dia de compromissos, seu perfil oficial no Instagram e no X (antigo Twitter) compartilhou uma montagem do líder francês de mãos dadas com Lula, brincando com o cartaz do filme La La Land.

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento ! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França !



Obrigado, @LulaOficial e @JanjaLula, obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento.... pic.twitter.com/IlFsOW96WW ? Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 28, 2024

O post foi acompanhado de uma longa legenda em português na qual Macron compara sua visita ao Brasil com um "casamento" entre os dois países, afirmando que "a França ama o Brasil e o Brasil ama a França". Além da brincadeira, o chefe de estado francês agradeceu ao presidente Lula e à primeira-dama, Janja Silva, e fez um balanço da viagem.

"Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França", diz o texto do post.

A publicação seguiu uma onda de memes que começaram a viralizar nas redes sociais sobre a visita de Macron em território brasileiro. Principalmente após a caminhada que ele e Lula fizeram na floresta amazônica, a qual foi comparada a um ensaio pré-wedding (fotos feitas antes do casamento).

Lula e Macron protagonizam o novo sucesso francês. Nos melhores cinemas da sua cidade pic.twitter.com/AYKwgpEE9e ? Galãs Feios (@galas_oficial) March 27, 2024

A viagem de Emmanuel Macron ao Brasil começou na última terça-feira (26) e terminou nesta quinta. Ao longo destes três dias, o chefe de estado francês passou pelo Pará, São Paulo, Rio e Brasília, onde encerrou sua visita, marcada por parcerias nas áreas ambiental e naval, além de divergências a respeito do acordo Mercosul-União Europeia.