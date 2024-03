Free flow: pedágio sem cancela chega a rodovia em SP; veja como funcionará

Depois de um período de testes e até de confusões envolvendo o não pagamento do pedágio sem cancela em estados como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul (muitas vezes por desconhecimento ou por falhas no sistema de cobrança), agora a tecnologia está prestes a chegar a São Paulo.

A primeira rodovia do estado a receber a tecnologia será a Ayrton Senna, conforme apurado pela redação. Todo o aparato do chamado free flow já está instalado e pode ser observado pelos que saem da capital e vão no sentido interior.

Fontes ligadas à Ecopistas (responsável pela via) afirmam que, em breve, a cobrança começará a operar. Isso contribuirá para que a concessionária siga com a expansão de pagamentos virtuais.

Segundo ela, em sua administração de mais de 4.700 km em oito estados, 80% da receita já é obtida de forma eletrônica, sendo 70% com cobrança em tags e 10% em cartões. Com o free flow, espera-se chegar na totalidade, mesmo após pouco tempo do início do funcionamento.

Como é o free flow

Imagem: Divulgação

Já presente em dois estados (RJ e RS), trata-se de um sistema que utiliza câmeras que identificam a placa dos veículos e geram a cobrança enquanto o trânsito flui. Com isso, não são mais necessários os postos de parada ou de sem parar, que costumam agir como gargalos nas estradas.

A tecnologia também é capaz de identificar, por meio de sensores, altura, largura e comprimento, além da quantidade de eixos rodantes e suspensos dos veículos, para determinar a cobrança da tarifa.

Além disso, futuramente, o sistema também iniciará uma nova modalidade de cobranças proporcionais à quilometragem que os carros rodam. A concessionária CCR-Rio Santos afirma que, no contrato de concessão definido pela ANTT, a cobrança proporcional estaria prevista apenas para 2025 em trecho da Região Metropolitana de São Paulo, entre São Paulo e Arujá.

Além do mais, a empresa afirma que, em 2026, não aceitará mais pagamentos em dinheiro vivo ao longo dos mais de 3.600 km em cinco estados onde atua - incluindo São Paulo. A medida funcionará em conjunto com manutenções nas pistas para que o acúmulo de veículos diminua em períodos mais movimentados.

A reportagem também procurou a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que ressaltou que a etapa experimental poderá durar até 36 meses (a partir do início dos testes, que se deram em março de 2023).

Como faz para pagar o pedágio

Imagem: Divulgação

Claro que, por se tratar de um sistema completamente novo, muitos motoristas ainda vão se sentir confusos. A exemplo de alguns casos passados, pode ser que o motorista fique sem pagar a tarifa, ou até mesmo que o sistema falhe ao identificar que o pagamento já foi realizado.

As rodovias costumam trazer uma sinalização com placas explicando as informações básicas, mas nem todos percebem ou conseguem ler o conteúdo enquanto dirigem. Para evitar esse tipo de problema, as concessionárias recomendam que, antes de iniciar a viagem, o condutor confira no seu site qual rodovia será utilizada e se já opera no sistema free flow.

O sistema de cobrança varia de acordo com a rodovia e a concessionária, e pode ser feito no respectivo site ou aplicativo, por WhatsApp ou outro método, em até 15 dias desde a passagem do veículo pelo equipamento.

