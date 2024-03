Galaxy S24, S24+ ou S24 Ultra: qual smartphone da Samsung escolher?

Galaxy S24 é a nova linha de smartphones premium da Samsung, lançada em janeiro deste ano. São três modelos: S24, S24+ e S24 Ultra, este último um dos Androids mais poderosos do mercado.

Eles têm muitas semelhanças entre si, mas também diferenças importantes que devem ser consideradas por quem está pensando em trocar de celular. O Guia de Compras UOL testou os três e conta o que cada um tem de melhor.

Do Galaxy S24 para o S24+, a mudança mais chamativa é o tamanho da tela. Já o Ultra também é grandão, mas além disso traz um hardware bem mais potente, incluindo o processador, a câmera e a estrutura — por isso, é claro, custa bem mais.

Fazendo uma comparação com a linha iPhone, da Apple, o Galaxy S24 seria compatível com o iPhone 15, o S24 Plus com o iPhone 15 Plus, e o S24 Ultra com o iPhone 15 Pro Max.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Câmeras

Para muita gente, os maiores atrativos na hora de escolher um celular novo são as câmeras. Os três aparelhos da linha S24 entregam ótimos resultados nas mais diferentes situações, mas o Ultra tem uma lente e alguns recursos a mais.

O Galaxy S24 e o S24 Plus compartilham o mesmo sistema triplo de câmeras traseiras:

principal com resolução de 50 megapixels

ultra angular de 12 megapixels

teleobjetiva de 10 megapixels, com zoom óptico de 3x

Um conjunto muito bom, e a maioria das pessoas não precisa mais que isso no dia a dia. Mas o Galaxy S24 Ultra vai além, com quatro lentes:

principal de 200 megapixels com estabilização óptica

ultrangular de 12 megapixels

teleobjetiva periscópio de 50 megapixels com estabilização óptica e zoom óptico de 5x

teleobjetiva de 10 megapixels com zoom óptico de 3x

A estabilização óptica ajuda a reduzir tremidos nas imagens, principalmente vídeos, Já o zoom óptico significa que dá para aproximar bastante sem perder qualidade. E o zoom digital chega a 100x — dá até para tirar foto da Lua, com uma mãozinha da inteligência artificial que melhora a imagem.

Em nossos testes, fotos em situações normais (como uma cena dentro de casa ou em um parque) ficaram bem parecidas nos três aparelhos. As maiores diferenças se notam realmente na hora de aproximar de algum objeto muito distante, especialmente em vídeos ou em condições de menos luz, como um show, ou de focar em algo muito próximo (modo macro). Para esses casos, o Galaxy S24 Ultra é bem superior.

Zoom óptico máximo no S24 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

Zoom óptico máximo no S24+ Imagem: Marcella Duarte/UOL

.

Foto macro no S24 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

Foto macro no S24 Imagem: Marcella Duarte/UOL

Vale ressaltar que a câmera de selfie é exatamente igual nos três, com 12 megapixels, e entrega um resultado bem natural e definido.

Selfie no S24 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

Selfie no S24 Imagem: Marcella Duarte/UOL

Galaxy AI

Um dos destaques da linha Galaxy S24 são os novos recursos de inteligência artificial, que usam o modelo Google Gemini, e estão disponíveis nos três aparelhos.

Entre os que consideramos mais úteis para o dia a dia estão o Live Translate (tradução ao vivo), que oferece tradução simultânea de chamadas e mensagens em 13 idiomas, e o Circle To Search (circule para pesquisar), que vai buscar no Google qualquer coisa que você destacar em uma imagem ou texto.

A Galaxy AI também tem um conjunto de ferramentas de edição para turbinar as imagens:

O modo Foto Inteligente analisa a foto e oferece sugestões para deixá-la melhor, por exemplo, apagando sombras, reflexos ou mudando cores e contraste.

A Edição Generativa, representada pelo ícone de círculo azul com três estrelas, permite remover, redimensionar ou mudar de lugar pessoas e objetos da foto de maneira fácil e rápida; em geral, o resultado é bem satisfatório.

O ótimo recurso Nightography, que deixa imagens noturnas mais brilhantes, também foi aprimorado pela IA.

Dá para transformar qualquer vídeo gravado em velocidade normal para câmera lenta (slow motion), sem perder qualidade, pois a inteligência artificial cria novas imagens para preencher o vazio entre um quadro e outro.

Desempenho

Para as tarefas do dia a dia, o desempenho dos três é excelente. Não travam, não esquentam demais, rodam vídeos e jogos com fluidez.

Mas há uma diferença importante no processador: o Galaxy S24 e S24 Plus usam o Exynos 2400, que é um chipset próprio da Samsung. Já o S24 Ultra é equipado com o querido Snapdragon 8 Gen 3, o mais recente e avançado da Qualcomm.

E a memória RAM, que também é importante para o desempenho, no S24 é de 8GB, enquanto no Plus e no Ultra é de 12 GB.

Ou seja, para quem joga muito, especialmente games mais pesados, ou usa o celular para tarefas que exigem mais memória, como edição de vídeos, o mais recomendado é o Galaxy S24 Ultra.

Design

O destaque do Galaxy S24 Ultra é a estrutura de titânio, assim como vemos no concorrente iPhone 15 Pro, que oferece mais resistência do que o alumínio do S24 e S24+. Mas a traseira de todos é de vidro fosco, que evita marcas de dedo (mas também pode rachar em uma queda mais brusca).

Os três têm laterais retas, que deixa a pegada mais firme e é outra tendência do mundo dos celulares. No Ultra isso é ainda mais pronunciado, pois até os cantos são bem retos (no S24 e S24+ são arredondados); ele também vem com uma caneta SPen embutida no corpo, que serve para escrever, desenhar, selecionar e comandar alguns aplicativos.

Para atender aos mais diversos gostos e estilos, eles estão disponíveis em muitas opções de cores, como preto, cinza, violeta, creme, azul, verde e laranja.

Tela e bateria

Os três têm painel AMOLED dinâmico, que se mostra bem brilhante e com ótimo contraste, e taxa de atualização de 120Hz, que garante imagens bem fluidas principalmente para jogos e filmes.

A diferença é o tamanho e resolução:

S24 - 6,2 polegadas (1080 x 2340 pixels)

S24 Plus - 6,7 polegadas (1440 x 3088 pixels)

S24 Ultra - 6,8 polegadas (1080 x 2340 pixels)

Falando em maior durabilidade, além do titânio, o Galaxy S24 Ultra tem vidro da tela com proteção Gorilla Glass Armor, que em tese é quatro vezes mais resistente que a Gorilla Glass Victus 2 do Galaxy 24 e 24 Plus. Ela também é menos reflexiva, o que é bem útil em situações sob o Sol.

Sobre as baterias, o S24 vem com 4.000 mAh, o S24 Plus com 4.900 mAh, e o Galaxy S24 Ultra com 5.000 mAh. Na prática, todos oferecem entre um dia e um dia e meio de uso moderado. Eles aceitam recarga sem fio e recarga reversa, que é para você doar bateria para outro aparelho, e vem com um carregador rápido USB-C incluso na caixa.

Vale a pena? Qual devo comprar?

Investir em um Galaxy S24 é uma boa ideia, seja para quem tem um Android mais antigo ou quem está querendo migrar do iPhone. Os três aparelhos da linha são ótimos e compartilham muitos recursos, então a escolha depende do seu uso — e do seu bolso.

Como o nome diz, o S24 Ultra é o mais potente (e maior) dos três. Ele leva vantagem em todos os quesitos, seja pela resistência, com construção em titânio, pelo melhor desempenho, com processador poderoso e mais RAM, ou pelos excelentes recursos de câmera, incluindo um sensor principal de 200MP com zoom de até 100x.

Mas desfrutar de toda essa tecnologia tem um preço, consideravelmente mais caro que o dos outros. Esse investimento faz sentido para quem tem um uso mais profissional ou extremo do telefone, seja um gamer, que roda jogos mais pesados, um fotógrafo ou videomaker que usa todo o potencial das câmeras e edições, ou até um executivo que está sempre navegando por planilhas e fazendo anotações com a canetinha. E, claro, para quem sempre faz questão de ter o top de linha em mãos e não se importa de pagar por isso.

Mas se você quer gastar menos ou não precisa de todo esse poder, a opção mais equilibrada é o S24 Plus, bom o suficiente para a grande maioria das pessoas. Ele não é tão grande a ponto de ser desconfortável nas mãos (dá para manusear com uma só), e tem uma tela melhor e mais RAM que o S24 comum. Uma escolha pensando no custo-benefício para quem procura um celular avançado.

Mas se você quer um aparelho que caiba literalmente em qualquer bolso, o irmão menor da família também cumpre seu papel muito bem e deve te fazer feliz.

