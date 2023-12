CGU abre processo contra Weintraub por abandono de cargo em universidade

A CGU (Controladoria-Geral da União) abriu, nesta quarta-feira (20), processo disciplinar contra o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub por abandonar o cargo de professor na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

O que aconteceu

O órgão tem o prazo de 30 dias para concluir investigação sobre a conduta de Weintraub. O ex-ministro será investigado por suposto abandono do cargo e por não comparecer na instituição de ensino para exercer a docência. A decisão, assinada pelo corregedor-geral da União, Ricardo Wagner de Araujo, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Abraham Weintraub é professor de Ciências Contábeis da Unifesp, mas está com salário suspenso desde abril. A CGU assumiu em agosto dois processos disciplinares movidos contra o ex-ministro.

Weintraub deixou a docência na Unifesp para assumir o Ministério da Educação no governo Jair Bolsonaro em 2019. Ele ficou no cargo até 2020, quando foi demitido e realocado para uma diretoria no Banco Mundial. Posteriormente, ele rompeu laços com o ex-presidente, mas continuou morando nos Estados Unidos. Ele chegou a se lançar pré-candidato ao governo de São Paulo em 2022, desistiu, e concorreu ao cargo de deputado federal pelo estado, mas não conseguiu se eleger.

O UOL entrou em contato com Abraham Weintraub, mas não obteve retorno. A reportagem também questionou a assessoria da Unifesp qual a atual situação do ex-ministro na instituição, e aguarda retorno. Se as respostas forem enviadas, esta matéria será atualizada.