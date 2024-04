Israel se preocupa com possíveis mandados de prisão do TPI relacionados à guerra de Gaza

Por Andrew MacAskill

JERUSALÉM (Reuters) - Israel está expressando preocupação com a possibilidade de o Tribunal Penal Internacional estar se preparando para emitir mandados de prisão para autoridades do governo por acusações relacionadas à guerra contra o Hamas.

O TPI - que pode acusar indivíduos de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio - está investigando o ataque transfronteiriço do Hamas em 7 de outubro e o devastador ataque militar de Israel à Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, agora em seu sétimo mês.

Em resposta aos relatos da mídia israelense de que o TPI poderá em breve emitir mandados de prisão para autoridades militares e do governo israelense, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, alertou no domingo as embaixadas israelenses para reforçarem sua segurança devido ao risco de uma "onda de antissemitismo grave".

"Esperamos que o tribunal (TPI) se abstenha de emitir mandados de prisão contra funcionários políticos e de segurança israelenses", disse Katz. "Não abaixaremos a cabeça ou seremos dissuadidos e continuaremos a lutar."

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou na sexta-feira que qualquer decisão do TPI não afetaria as ações de Israel, mas abriria um precedente perigoso.

As autoridades israelenses estão preocupadas com a possibilidade de o tribunal emitir mandados de prisão contra Netanyahu e outras autoridades graduadas por supostas violações da lei humanitária internacional em Gaza, informou a mídia israelense.

Eles disseram que o TPI também está considerando mandados de prisão para líderes do Hamas.

O TPI, com sede em Haia, e o Hamas, grupo governante de Gaza, não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Israel não é membro do tribunal e não reconhece sua jurisdição, mas os territórios palestinos foram admitidos com o status de Estado membro em 2015.

Em outubro, o procurador-chefe do TPI, Karim Khan, disse que o tribunal tinha jurisdição sobre quaisquer possíveis crimes de guerra cometidos por combatentes do Hamas em Israel e por forças israelenses na Faixa de Gaza.

Khan disse que sua equipe está investigando ativamente todos os crimes supostamente cometidos em Gaza e que aqueles que violaram a lei serão responsabilizados.

Em 7 de outubro, o Hamas liderou um ataque a bases militares e comunidades israelenses, no qual 1.200 pessoas foram mortas, a maioria civis, e 253 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, Israel lançou uma ofensiva terrestre, aérea e marítima que matou mais de 34.000 palestinos, segundo as autoridades de Gaza, e destruiu grande parte do pequeno território costeiro densamente povoado.

(Reportagem adicional de Nidal Al Mughrabi e Stephanie van den Berg)