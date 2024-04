Madonna deve chegar hoje ao Rio para show em Copacabana

(ANSA) - BRASÍLIA, 29 APR - A cantora Madonna deve chegar nesta segunda-feira (29) ao Rio de Janeiro para o show gratuito do próximo sábado (4) na praia de Copacabana, que deve reunir até 1,5 milhão de pessoas, segundo estimativas das autoridades.

A rainha do pop traz também seus seis filhos, que devem participar do espetáculo, e vai usar cinco salões do Hotel Copacabana Palace para ensaiar.

"Preciso agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me ajudaram", escreveu a cantora nas redes sociais, em referência à sua hospitalização em 2023, antes do início da turnê.

No domingo (28), dois dos três aviões que transportam 270 toneladas de equipamentos pousaram no Rio, e uma equipe de 200 pessoas já começou a trabalhar para o megaevento.

O palco, de 812 m², com três passarelas e erguido a 2,40 metros do chão, já começou a ser instalado nas areias de Copacabana. O show terá duas horas e cerca de 30 canções e será a última apresentação da diva de 65 anos na turnê mundial Celebration Tour.

O esquema de segurança será o mesmo do Réveillon, com vários pontos de bloqueio nas ruas de Copacabana e na Avenida Atlântica.

Essa será a quarta vez que Madonna se apresenta no Brasil; a primeira foi em 1993, no âmbito da turnê "The Girlie Show".

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.