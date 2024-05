Equatorial Energia aguarda água baixar no RS para estimar danos

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Equatorial está aguardando o nível das águas no Rio Grande do Sul baixar para poder estimar danos às operações de sua distribuidora de energia local em função das enchentes, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo da companhia, Augusto Miranda.

O executivo afirmou que a distribuidora gaúcha do grupo, a CEEE, que atende Porto Alegre, Guaíba e outros municípios, está atualmente com 122 mil clientes sem fornecimento de energia, sendo mais de 100 mil desligados por questões de segurança.

"Já reduzimos o número de clientes desligados, em relação ao ápice do evento climático, em 104 mil... Três de nossas subestações estão alagadas, além de sede e call center. Nesse momento, estamos aguardando a água baixar para avaliar a extensão dos danos", afirmou o executivo em teleconferência para comentar o balanço trimestral.

"Temos também um sistema subterrâneo que está submerso, parte dele foi projetada para trabalhar submerso e outra parte não", acrescentou.

O diretor financeiro da companhia, Leonardo da Silva, disse que o número de clientes afetados pelas enchentes no Estado tem oscilado entre 10% e 13% da base da CEEE. "A gente estima, mas ainda muito preliminar, que talvez seja em torno de 40 mil a 50 mil residências", comentou Silva.

A administração da Equatorial afirmou que enviou equipes de suas outras concessionárias para o Estado, além de contar com apoio de outras distribuidoras do país.

Questionado sobre o processo de renovação de concessões de distribuição de energia, o presidente da Equatorial afirmou que o tema "naturalmente sofre um descompasso", diante da tragédia no Rio Grande do Sul, mas disse que as discussões estão maduras e devem retomar seu rumo normal.