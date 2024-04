Nova proposta para reparação de desastre de Mariana totaliza R$127 bi

SÃO PAULO (Reuters) - Uma nova proposta melhorada para um acordo definitivo com governos sobre reparação do desastre de Mariana (MG) soma 127 bilhões de reais, afirmou em fato relevante nesta segunda-feira a mineradora Vale, acionista da Samarco, juntamente com a BHP.

O montante visa compensar o desastre decorrente do colapso de uma barragem de rejeitos de minério de ferro, que pertencia à Samarco, em novembro de 2015, que deixou 19 mortos, centenas de desabrigados, além de atingir o rio Doce em toda a sua extensão, até o mar do Espírito Santo.

O valor apontado para o acordo indica uma melhora na oferta das empresas na comparação com a proposta anterior, de 42 bilhões de reais.

"As companhias e autoridades públicas seguem engajadas para o avanço das negociações e para a aprovação de um acordo definitivo, atuando em conformidade com processos de governança e com legislações aplicáveis", disse a Vale, ressaltando que informará o mercado caso um acordo definitivo seja aprovado.

Os valores representam uma contribuição de 50% da BHP Brasil e da Vale como devedores secundários, caso a Samarco não possa financiar como devedor primário, conforme o fato relevante.

A Vale havia afirmado na semana passada sobre a sua expectativa de alcançar um acordo definitivo com autoridades até o fim do primeiro semestre.

A proposta do acordo para uma liquidação definitiva das obrigações das companhias, em um processo mediado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), é sigilosa, mas foi divulgada considerando o vazamento de informações confidenciais.

A Vale, dessa forma, confirmou o valor da proposta que vem sendo negociada, destacando que ela prevê pagamento em dinheiro de 72 bilhões de reais ao longo de determinado período para governos federal, de Minas Gerais e Espírito Santo e a municípios.

A proposta inclui 37 bilhões de reais em valores já pagos em processos de remediação e compensação até o momento.

Conforme o fato relevante, o valor da proposta inclui também 18 bilhões de reais em "obrigações de fazer".

Segundo o fato relevante, a reparação do desastre é uma "prioridade para Samarco, Vale e BHP", e até março de 2024 cerca de 37 bilhões de reais foram gastos em remediação e indenização, incluindo aproximadamente 17 bilhões de reais pagos a mais de 430 mil pessoas".

Além desses valores, aproximadamente 85% dos casos de reassentamento para comunidades impactadas pelo rompimento da barragem da Samarco foram concluídos, disse a companhia.

