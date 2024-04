Kamala Harris busca impulsionar eleitores negros com viagem sobre oportunidades econômicas

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, iniciará nesta segunda-feira uma viagem por vários Estados para divulgar as oportunidades econômicas oferecidas pelo governo aos eleitores negros, em um esforço para mobilizar uma base eleitoral essencial para os democratas antes das eleições de novembro.

Um dos principais focos da viagem é envolver homens negros, de acordo com uma autoridade da Casa Branca, um grupo importante que, segundo as pesquisas, tem perdido um pouco da fé no Partido Democrata.

Uma pesquisa recente do Wall Street Journal em sete Estados decisivos mostrou que mais homens negros planejam votar em Donald Trump neste ano do que na eleição de 2020.

Kamala participará de uma conversa com os influenciadores Rashad Bilal e Troy Millings, que têm usado podcasts para aumentar a educação financeira nas comunidades negras.

A turnê, que segue para Detroit na próxima semana, terá como foco o investimento em comunidades, a construção de riqueza e a garantia de que norte-americanos de todas as origens tenham oportunidades econômicas, de acordo com a Casa Branca.

Ela também destacará as conquistas do governo, incluindo um subsídio federal de 158 milhões de dólares para Atlanta, na Geórgia, que reconectará as comunidades negras isoladas pelas principais rodovias com o centro da cidade.

Os democratas veem a Geórgia como um campo de batalha difícil e qualquer esperança de conquistar o Estado novamente exigiria um forte comparecimento dos negros, que representam 30% da população local.

Kamala já fez mais de 35 viagens a 16 Estados desde o início do ano, incluindo uma turnê no mês da História Negra por faculdades e universidades historicamente negras e uma viagem em março à Black Wall Street em Durham, na Carolina do Norte, para anunciar 32 milhões de dólares a fim de apoiar empreendedores historicamente desprezados.