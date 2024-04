Ator italiano Pierfrancesco Favino integrará júri de Cannes

ROMA, 29 ABR (ANSA) - O ator italiano Pierfrancesco Favino foi anunciado nesta segunda-feira (29) como um dos integrantes do júri da 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que acontecerá entre 14 e 25 de maio.

Segundo a organização do evento, a atriz e diretora americana Greta Gerwig, reconhecida pelo sucesso de bilheteria "Barbie", será a presidente do júri que definirá o vencedor da Palma de Ouro, o principal prêmio do festival.

Favino ganhou reconhecimento com o sucesso "The Last Kiss", de Gabriele Muccino, em 2001, e sua atuação premiada em "Romanzo Criminale (2005), de Michele Placido.

O italiano também seguiu uma carreira paralela em Hollywood, com papéis em "Anjos e Demônios" e "Rush", de Ron Howard, "Milagre em Sta. Anna", de Spike Lee, e "Guerra Mundial Z", de Marc Foster.

Já em 2018, ele interpretou o chefe da máfia Tommaso Buscetta, em "O Traidor", de Marco Bellocchio, que se apresentou em competição em Cannes no ano seguintes. Em 2022, por sua vez, Favino retornou ao festival com "Nostalgia", de Mario Martone.

Além do italiano, a atriz e roteirista turca Ebru Ceylan, a atriz americana Lily Gladstone, a atriz francesa Eva Green, a diretora e roteirista libanesa Nadine Labaki, o diretor e roteirista espanhol Juan Antonio Bayona, o diretor japonês Kore-eda Hirokazu e o ator e produtor francês Omar Sy também vão compor o júri.

Ao todo, 22 filmes vão disputar a Palma de Ouro, principal prêmio do festival, entre 14 e 25 de maio. Fora de competição está a expectativa para a exibição do documentário mais recente de Oliver Stone, "Lula", sobre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. (ANSA).

