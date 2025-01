Corinthians provoca Palmeiras após classificação na Copinha: "Primeiro Derby do ano cancelado"

O Corinthians, via redes sociais, provocou o Palmeiras após a classificação para a semifinal da Copinha. O Timão brincou com o fato do rival ter sido eliminado pelo Grêmio e, portanto, ter inviabilizado o Derby no último jogo que precede a decisão.

"Primeiro Derby do ano cancelado!", escreveu o Corinthians no X.

Primeiro Derby do ano cancelado! ?? ? Corinthians (@Corinthians) January 20, 2025

O Timão passou pelo Vasco nas quartas, com uma vitória simples por 1 a 0. Já o Palmeiras caiu para o Grêmio, com uma derrota por 3 a 2.

Na semifinal da Copa SP, o Corinthians vai encarar o Tricolor Gaúcho na quarta-feira, em horário e local que ainda serão definidos pela FPF. Do outro lado, São Paulo e Criciúma se encaram na terça. A final está marcada para o sábado.

Atual campeão, o Corinthians defende o título e busca o 12º troféu da Copinha de sua história. O time do Parque São Jorge é o que mais vezes conquistou o principal torneio de base.