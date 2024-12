Novo presidente do Flamengo banca a permanência de Filipe Luís no comando do time principal

Em sua primeira coletiva como mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fez o anúncio que toda torcida rubro-negra aguardava com ansiedade: a continuidade de Filipe Luís como treinador da equipe para a temporada 2025.

Chamado às pressas pela gestão de Rodolfo Landim após a demissão de Tite, o ex-lateral-esquerdo, que estava à frente dos juniores, comandou o time a partir das semifinais da Copa do Brasil e conquistou o título do torneio em cima do Atlético-MG. Já no Campeonato Brasileiro, ele levou a equipe ao terceiro lugar.

"O Filipe Luís teve um início sensacional e começou muito bem. Estamos em contato faz algum tempo. Queríamos avaliar a sua vontade de estar com a gente e de se superar. Fizemos a escolha certa", afirmou Bap.

Na entrevista, o presidente afirmou que chegou a abrir conversas com outros treinadores que estavam disponíveis no mercado. Existia a desconfiança de uma troca no comando do time profissional pelo fato de Filipe Luís ter sido lançado pela gestão anterior. No entanto, após o anúncio, essa incerteza foi desfeita.

"Conversamos com outros técnicos. Esse era o processo. Acho que essa etapa (de definição do treinador) foi bem conduzida e o Flamengo vai estar em boas mãos", afirmou o dirigente que aproveitou a coletiva para anunciar também seu novo diretor técnico: José Boto. Ele se despediu do NK Osijek, da Croácia, e a previsão é de que se apresente na nova casa no dia 28 de dezembro.

"Queremos uma estrutura profissional. Ele já trabalhou com divisões de base e com scout. O Boto tem uma boa visão estratégica e também é eficiente do ponto de vista operacional. Combina as duas coisas. É um cara habituado com isso", afirmou Bap.