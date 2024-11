Delegação do Cruzeiro desembarca em Assunção para decisão contra o Racing pela Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, a delegação do Cruzeiro desembarcou em Assunção, no Paraguai. Os atletas, comandados por Fernando Diniz, se preparam para a grande final da Sul-Americana, que acontece neste sábado, contra o Racing, às 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas.

Alguns jogadores pararam para atender à torcida, tirar fotos e dar autógrafos. Todos os ingressos da partida já estão esgotados.

O técnico Fernando Diniz, que optou por poupar diversos atletas na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, na manhã desta quarta-feira, pelo Brasileirão, deve ter todos os seus titulares disponíveis para a grande final.

O Cruzeiro, que deixou Boca Juniors, Libertad e Lanús para trás ao longo da Sul-Americana, vai em busca de sua primeira taça da competição, assim como o Racing.