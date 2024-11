Entenda como Carille foi demitido no Santos mesmo com objetivos cumpridos e carinho interno

O Santos optou por interromper o trabalho de Fábio Carille. O técnico até tinha uma boa relação interna no clube, mas viu a pressão externa ficar insustentável.

A grande crítica dos torcedores era em relação ao futebol apresentado pela equipe ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Vice-campeão do Paulistão, o Peixe entrou com altas expectativas no torneio nacional.

O clube até começou bem, deixando a impressão que poderia subir com certa tranquilidade. Foram cinco vitórias logo nas seis primeiras partidas. A partir da sétima rodada, entretanto, começou um pesadelo. Foram quatro derrotas seguidas, para América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário-PR.

O Alvinegro Praiano chegou a cair para o sétimo lugar e Carille viveu sua primeira instabilidade. Dentro de campo, os resultados até melhoraram - não à toa a equipe foi campeã -, mas o treinador nunca mais teve tranquilidade.

A pressão começou a ficar mais intensa por volta de julho, quando o nome do técnico foi especulado no Corinthians. Um fator que irritou a muitos foi a falta de posicionamento de Carille, que tem uma passagem de expressão pelo Timão.

No fim, o técnico acabou decidindo ficar na Baixada Santista, mas as críticas começaram a ficar cada vez mais recorrentes. Para piorar, algumas falas do treinador incomodaram. No último domingo, por exemplo, a frase "vocês não sabem o que é pressão" repercutiu mal entre os torcedores.

A pouca presença de jogadores das categorias de base também foi bastante questionada. A principal cobrança era em relação a Miguelito. O meia, tratado como uma das joias do Santos, atuou em somente quatro partidas no time de cima, todas saindo do banco.

Questionado sobre o tema, Carille prometeu que iria dar mais minutos para o Menino da Vila, que vive bom momento na seleção boliviana, mas não cumpriu.

Apesar de tudo isso, o treinador tinha o respaldo da diretoria e uma boa relação com o elenco. Os jogadores defenderam o trabalho da comissão técnica em algumas oportunidades.

Uma cena que chamou atenção, inclusive, foi os atletas respondendo as vaias da torcida com aplausos para Carille durante a cerimônia de entrega da taça da Série B do Campeonato Brasileiro.

Pesou, no entanto, o lado humano. A alta cúpula entendeu que não tinha mais clima para a continuidade do trabalho. A pressão externa poderia prejudicar o desempenho dentro de campo em 2025.

Ao todo, foram 53 partidas, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, além de 78 gols marcados e 44 sofridos. Carille levou o Santos de volta à Série A e conquistou o título da Segunda Divisão.