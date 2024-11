Flamengo vence Atlético-MG com dois de Gabigol e sai em vantagem na final da Copa do Brasil

O Flamengo está mais perto da conquista da Copa do Brasil. Os rubro-negros venceram Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo, no Maracanã, no jogo de ida da final da competição. O atacante Gabigol anotou dois tentos e ampliou ainda mais o seu histórico em decisões. Agora, ele soma 16 bolas na rede em 17 finais com a camisa do time carioca.

O Flamengo abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Arrascaeta e Gabriel. Na etapa final, os rubro-negros fizeram o terceiro, novamente com o camisa 99. O Atlético-MG diminuiu com Alan Kardec.

O segundo confronto da final da Copa do Brasil vai acontecer no próximo domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Flamengo pode perder por um gol de diferença que será campeão. Para o Atlético-MG, só um triunfo por três ou mais gols serve para conquistar o título. Uma vitória mineira por dois gols vai fazer a decisão ir para os pênaltis.

O jogo

O Atlético-MG surpreendeu com uma postura ofensiva e quase marcou logo com um minuto. Gustavo Scarpa chutou da entrada da área e obrigou Rossi a espalmar para escanteio. O Flamengo respondeu aos cinco. Em avanço rápido, Michael foi lançado, entrou na área, mas chutou pela linha de fundo.

O lance animou os rubro-negros, que abriram o placar aos 10 minutos. Gabigol recebeu passe na área e chutou para defesa de Éverson, mas Arrascaeta pegou o rebote e mandou para a rede.

O revés não mudou a postura do Atlético-MG, que seguiu trocando passes. No entanto, os mineiros pouco incomodavam a zaga carioca. Já o Flamengo tinha mais objetividade, mas dificuldade em criar boas chances. Na melhor delas, aos 29 minutos, Léo Pereira arriscou de muito longe e quase acertou o ângulo. Everson fez grande defesa para salvar os visitantes.

Somente após o susto, o Galo voltou a criar boa oportunidade. Aos 31 minutos, Gustavo Scarpa aproveitou cruzamento, mas finalizou sobre o travessão. Só que o Flamengo respondeu em grande estilo aos 38. Gabriel aproveitou bola disputada pelo alto por Plata, entrou na área e tocou na saída de Everson.

O novo revés foi sentido pelo Atlético-MG. Tanto que o Flamengo continuou melhor nos minutos finais. No entanto, os donos da casa não aumentaram a intensidade e foram para o intervalo com boa vantagem no Maracanã.

Segundo tempo

No segundo tempo, os mineiros voltaram melhores e quase marcaram aos sete minutos. Em uma série de chutes, todos bateram na zaga do Flamengo, que impediu o gol do Atlético-MG. Depois, Junior Alonso aproveitou cruzamento e cabeceou com muito perigo.

Com o passar do tempo, o Flamengo conseguiu impedir as boas ações dos mineiros. Com espaço, os donos da casa foram eficientes e chegaram ao terceiro gol aos 28 minutos. Gabriel recebeu passe na área e, mesmo marcado, chutou cruzado, sem chance para Everson.

Quando parecia que o Flamengo ficaria com ótima vantagem, o Atlético-MG diminuiu aos 34 minutos. Alan Kardec aproveitou falha de Léo Ortiz e chutou sem chance para Rossi.

Na parte final, os mineiros voltaram a pressionar em busca do gol. Só que o Flamengo recuou e soube marcar as ações do Atlético-MG para manter a boa vantagem para o jogo da volta, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 3 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 3 de novembro de 2024



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Bruno Boschilia (PR-Fifa)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)



Cartões amarelos: Alex Sandro (Flamengo); Guilherme Arana (Atlético-MG)

GOLS:

FLAMENGO: Arrascaeta, aos 10min do primeiro tempo; Gabriel aos 38min do primeiro tempo e 28min do segundo tempo.

ATLÉTICO-MG: Alan Kardec, aos 34min do segundo tempo.

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Arrascaeta (Alcaraz) e Gerson; Michael, Plata (Fabrício Bruno) e Gabriel (Varela)



Técnico: Filipe Luís

ATLÉTICO: Everson, Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Alan Kardec), Otávio (Zaracho), Alan Franco, Guilherme Arana (Alisson) e Rubens; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito