Romero sai em defesa de Ramón Díaz após eliminação do Corinthians: "Atitude tem que ser nossa"

O atacante Ángel Romero saiu em defesa do técnico Ramón Díaz após a eliminação do Corinthians para o Racing, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Questionado pela imprensa se a equipe é mal treinada, o paraguaio afirmou que a atitude dentro de campo tem que ser dos jogadores.

"Nós que entramos em campo, independentemente do treinador. A atitude tem que ser nossa em campo, A gente tinha a vantagem, não mantivemos esse nível de jogo do começo. Passamos por uma desconcentração grande depois desse gol. Tem que servir como experiência,a gente já vinha de duas semifinais ruins ano passado, com erros. Sem tirar o mérito do Racing, mas são erros infantis, que não podemos cometer nesse nível", comentou Romero em zona mista.

Ramón Díaz vem sendo bastante pressionado externamente devido às eliminações da equipe nos mata-matas e às suas escolhas durante o andamento das partidas. Alexandre Domênico, presidente dos Gaviões da Fiel, xingou o treinador de "burro" na manhã desta sexta-feira, no Instagram.

O foco do elenco, agora, passa a ser o clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 11 garantiu que o grupo do Corinthians vai ter disposição total para voltar a vencer o rival depois de três anos de jejum.

"O grupo está com muita dor, triste, mas temos uma final na segunda-feira e a ideia é dar uma alegria ao nosso torcedor. Vamos deixar tudo em campo para conseguir essa vitória", complementou.

O Corinthians começou bem a partida contra o Racing e abriu o placar logo aos seis minutos, com Yuri Alberto, em grande jogada de Memphis Depay. Pouco tempo depois, o atacante holandês serviu Garro, que cara a cara com Arias, chutou em cima do arqueiro.

Quando o jogo parecia controlado, ainda na primeira etapa, os argentinos viraram com dois gols do meia Quintero. O primeiro de pênalti e o segundo oriundo de arremesso lateral.

Na segunda etapa, precisando correr atrás do prejuízo, o Timão se lançou ao ataque, mas não foi eficiente para furar o bloqueio defensivo dos argentinos.

Assim, o Corinthians se despediu da Sul-Americana, enquanto o Racing avançou para enfrentar o Cruzeiro na final. A grande decisão está marcada para o dia 23 de novembro no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

O clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, está marcado para a próxima segunda-feira, na Neo Química Arena. O Timão busca se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o alviverde disputa o título da competição.