RB Bragantino x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, um a mais que o Palmeiras, segundo colocado, o Botafogo defende a liderança neste sábado, quando visita o Red Bull Bragantino. Mas para conseguir seu objetivo vai precisar se impor diante do rival em jogo marcado para às 19h(de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e válido pela 31ª rodada da competição. O confronto terá transmissão do Premiere.

Apesar do tropeço na rodada passada, empate por 1 a 1 com o Criciúma, no Maracanã, o Glorioso está embalado. O time aplicou goleada de 5 a 0 no Peñarol no meio de semana, e encaminhou a vaga na grande decisão da Libertadores.

Além disso, tem um retrospecto bem positivo contra o RB Bragantino este ano. Em três jogos venceu dois, 2 a 1 na competição continental e 2 a 0 no primeiro turno do Brasileirão, e empatou por 1 a 1 no interior paulista, em duelo que garantiu o time na fase de grupos.

Se o Botafogo pensa no título, o time de Bragança Paulista vive situação muito delicada. O Massa Bruta não sabe o que é vitória há seis jogos e está na 13ª colocação com 34 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, que abre a zona da degola. No último jogo, derrota de 1 a 0 para o Vitória, concorrente direto na parte de baixo da tabela de classificação.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, quer ver seu time deixando de lado a histórica goleada sobre o Peñarol e se concentrando neste jogo.

"Temos que deixar de lado o que aconteceu no jogo passado, pois o Botafogo sempre será cobrado pelo próximo jogo. Estamos na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e temos que tentar fazer a nossa parte em todos os jogos", disse ele.

O treinador não antecipou a escalação, mas como tem chances de preservar titulares no jogo de volta contra o Peñarol, na quarta-feira, em Montevidéu, deve mandar a campo diante do Bragantino a sua força máxima.

Pelo lado do RB Bragantino, o técnico Pedro Caixinha conseguiu colocar na cabeça dos jogadores a importância de uma postura vencedora.

"Mesmo na situação em que estamos, temos sempre que olhar para a parte de cima da tabela e pensar que podemos ir um pouco mais alto do que de onde estamos. Apenas com esta postura que vamos conseguir resolver esta situação de momento", disse o meia Juninho Capixaba.

O RB Bragantino tem reforços para este jogo. O goleiro Cleiton e o Eduardo Sasha retornam de suspensão e serão titulares. O lateral direito Andrés Hurtado, com uma lesão no posterior da coxa esquerda, e o atacante Henry Mosquera, com lesão no adutor da perna direita, ficam de fora.







FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO X BOTAFOGO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 26 de outubro de 2024 (Sábado)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)



Assistentes: Luanderson Lima Dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)



VAR: Wagner Reway (ES)

RB BRAGANTINO: Cleiton, Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires, Lincoln e Juninho Capixaba; Vitinho e Eduardo Sasha



Técnico: Pedro Caixinha

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Artur Jorge