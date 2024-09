Lucas Moura fala em sentimento de frustração após revés do Brasil e diz: "Resultado inesperado"

A Seleção Brasileira foi derrotada pelo Paraguai, por 1 a 0, em duelo da oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Lucas Moura começou no banco de reservas, mas foi acionado por Dorival Jr. no decorrer do jogo. O meio-campista do São Paulo destacou o sentimento de frustração pela derrota e disse que foi um resultado inesperado.

"Hoje o resultado foi totalmente inesperado. Viemos para buscar a vitória e tínhamos total condição disso. Estávamos dominando a partida, e o jogador deles acertou aquele chute. A partir dali, o jogo praticamente acabou. Eles começaram amarrar o jogo, o gandula demorando para repor a bola... ficou muito difícil. Eles já entraram em campo para se defender, na minha opinião. Depois disso (do gol) ficou mais complicado ainda. No segundo tempo, tivemos mais volume, a equipe criou algumas situações, martelamos, mas não conseguimos o resultado. Fica a frustração, mas o trabalho continua", disse ao SporTV.

Lucas Moura voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira após seis anos. Ele entrou na lista de Dorival Júnior depois do corte de Savinho, do Manchester City, por lesão. O jogador do São Paulo ganhou oportunidades nos dois compromissos: contra Equador e Paraguai.

"Temos jogadores de personalidade para pegar a bola e partir para cima independente da situação. Não faltou isso. A confiança continua. É um processo, sabemos que não é fácil. Vamos continuar trabalhando duro para que possamos melhorar essa situação", avaliou Lucas.

Com este resultado, o Brasil permanece na quinta posição na tabela das Eliminatórias, com 10 pontos, oito de distância da Argentina, que lidera a disputa. A Seleção volta a campo em outubro para duelo contra o Chile.