Diretor do Corinthians informa terceiro valor diferente sobre empréstimo com empresário Igor

O diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira, informou, em nota, o terceiro valor diferente sobre o empréstimo que o clube fez com o empresário Igor Carvalho Zveibrucker, responsável por ajudar o Timão a contratar o lateral direito Matheuzinho.

Nesta segunda-feira, em contato com a Gazeta Esportiva, o dirigente afirmou, por meio de nota assinada pelo departamento financeiro, que o empréstimo, na verdade, representa um valor total de R$ 9 milhões. O comunicado não passou pelo departamento de comunicação do Corinthians.

A Gazeta Esportiva apurou ainda que Andrés Sanchez foi quem questionou Pedro Silveira sobre o valor do empréstimo em reunião do Cori (Conselho de Orientação do Corinthians), na última segunda-feira. Em resposta, André, funcionário da empresa de consultoria Alvarez & Marsal, informou que o débito era de R$ 14 milhões, valor confirmado por Pedro Silveira na ocaisão e ilustrado no material de apresentação aos membros do Cori.

Em entrevista coletiva no começo de junho, o presidente Augusto Melo afirmou que Igor emprestou R$ 4 milhões para o clube contratar o lateral direito Matheuzinho, que veio do Flamengo. O mandatário trata Igor como um "amigo pessoal".

"É um amigo, grande empresário, que colocou dinheiro dentro do Corinthians. Ele não fez nenhuma transação de jogador, é um amigo particular, que não tem nada a ver com o Corinthians. Ele emprestou dinheiro, com juros muito abaixo. Ele está me ajudando a sair dessa situação. Emprestou 4 milhões da compra do Matheuzinho. Precisávamos desse jogador e ele emprestou dinheiro, com juros muito abaixo. Ele não fez um negócio aqui dentro, não tem qualquer porcentagem", disse Augusto, sem especificar se o valor em questão tratava-se de reais ou euros.

Igor possui trâmite no clube e chegou a ser registrado na sala de coletiva do CT Joaquim Grava durante a despedida de Cássio. O empresário atua formalmente no setor de transportes.

Para contratar Matheuzinho, o Corinthians topou pagar 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,4 milhões na cotação de fevereiro) ao Flamengo por 60% dos direitos econômicos do defensor, que assinou contrato até final de 2028.

Reunião no CORI



A Gazeta Esportiva apurou que a "confusão" sobre o valor do empréstimo com Igor não não foi a única durante a reunião. Outras dúvidas dos conselheiros não foram esclarecidas por ausência de informação ou erro na apresentação.

Luiz Ricardo, mais conhecido como 'Seedorf', gerente do departamento financeiro do Corinthians, por exemplo, foi questionado sobre o motivo do balanço não estar sendo publicado no site do clube mensalmente, como ordena o Estatuto, e justificou dizendo que não sabia desta necessidade.

Também houve complicações no momento dos responsáveis pela apresentação explicarem valores relacionados ao clube social. A mesa reconheceu dúvida sobre os valores e prometeu buscar maiores detalhes para responder aos conselheiros.

A percepção de pessoas presentes na reunião é de que essa foi a pior reunião no CORI dos últimos anos, justamente pela falta de explicações em diversos questionamentos.

A Gazeta entrou em contato com Luiz Ricardo, mas não obtev retorno até a publicação desta matéria. Caso ocorra o contato, o texto será atualizado com a manifestação do gerente corintiano.

Veja a nota completa do departamento financeiro enviada à reportagem:

Durante a reunião do Conselho de Orientação (Cori) no dia 26 de agosto, um conselheiro questionou sobre o valor da dívida do Corinthians com o empresário Igor. Na ocasião, houve uma confusão e um assessor do departamento financeiro mencionou que o valor poderia ser de R$ 14 milhões, quando, na verdade, o valor correto é de R$ 9 milhões. Seguimos o rito normal dessas reuniões, com o compromisso de esclarecer o valor exato e outras questões posteriormente. No entanto, como o tema vazou, estamos antecipando essa informação via imprensa. Informamos também que metade dessa dívida está em atraso e estamos trabalhando para regularizar a situação. As demais dúvidas do Cori serão respondidas conforme os procedimentos normais do clube.

Atenciosamente,



Departamento Financeiro



Sport Club Corinthians Paulista