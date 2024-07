Retornos de Richard Ríos e Zé Rafael criam 'dor de cabeça boa' para Abel Ferreira no Palmeiras

O Palmeiras terá um compromisso de alta dificuldade na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Verdão visita o Botafogo no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do torneio nacional.

Para o duelo, o clube vive a expectativa de contar com os reforços contratados nos últimos meses: Felipe Anderson, Mauricio e Agustin Giay. Os três ainda não foram registrados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Se forem regularizados a tempo, já poderão atuar com a camisa alviverde.

Em contrapartida, o time também deve poder contar com o retorno de um convocado e de um lesionado - seja para o compromisso contra o Botafogo ou para a sequência da temporada. Richard Ríos está próximo de voltar ao Brasil após o fim da Copa América, enquanto Zé Rafael iniciou o processo de transição física.

A volta dos dois jogadores pode causar uma 'dor de cabeça boa' para o técnico Abel Ferreira, que voltará a ter bastantes peças para escalar o meio-campo titular palmeirense. No período em que não teve a dupla, o treinador precisou utilizar outras peças, que corresponderam e tiveram boas atuações.

Richard Ríos desfalcou o Verdão por nove partidas até o momento. O volante fez seu último jogo com o Palmeiras no último dia 2 de junho, quando atuou os 90 minutos na vitória de 2 a 1 sobre o Criciúma.

O jogador de 24 anos tem tido grande desempenho na Copa América junto à seleção colombiana e ajudou a equipe a voltar a uma final do torneio após 23 anos. Ele é peça fundamental da equipe de Nestor Lorenzo e forma o meio-campo ao lado de Jefferson Lerma.

O colombiano foi titular em todos os cinco jogos que sua seleção disputou até aqui. Nesta edição de Copa América, segundo o Sofascore, Ríos é o atleta com mais dribles certos (com 70% de acerto) e possui uma média de 3.6 bolas recuperadas por jogo, além de ter marcado um gol nas quartas de final.

Murilo e Zé Rafael iniciaram o processo de transição física. Pra cima, minha dupla! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/amGoIHywgx ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 14, 2024

Do outro lado, Zé Rafael tem sofrido com alguns problemas físicos nesta temporada. No último domingo, em compensação, o volante iniciou a transição física e participou do treino com o grupo, ficando mais próximo de um retorno aos jogos oficiais.

Apesar das lesões, a experiência e a classe do camisa 8 palestrino aparecem a todo momento quando ele está em campo. Nas 26 partidas que disputou nesta temporada, demonstrou um bom desempenho em quase todas, mantendo uma regularidade importante.

Zé Rafael poderia ter confirmado seu 'status de titular' durante a ausência de Ríos, mas acabou sofrendo uma lesão na coxa. Em meio à ausência dele e do colombiano, outros jogadores, como Gabriel Menino e Fabinho, passaram a receber oportunidades. Ambos foram bem e não comprometeram.

Assumindo que Aníbal Moreno é titular absoluto na volância alviverde, Abel Ferreira, a partir dos próximos dias, terá quatro peças importantes para compor o meio-campo. Zé Rafael tem toda a confiança do treinador, enquanto Ríos, se retornar em plenas condições físicas, chega em alta e vivendo boa fase. A dor de cabeça para decidir quem estará no 11 inicial é toda do português.

Gabriel Menino, também em bom momento, ainda deve ser o titular diante do Botafogo nesta quarta-feira - isso porque ainda não há uma data confirmada de retorno para Richard Ríos, e Zé Rafael não tem presença 100% garantida.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro entre líder e vice-líder - o Verdão tem a mesma pontuação do Glorioso (33), mas está em segundo por conta dos critérios de desempate.