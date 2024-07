Após vice da Colômbia, James Rodríguez é eleito melhor jogador da Copa América de 2024

O meio-campista James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América de 2024. O colombiano foi premiado após a derrota da sua seleção para a Argentina, por 1 a 0, neste domingo, em Miami, nos Estados Unidos.

James, do São Paulo, foi titular em todos os seis jogos disputados pela Colômbia na Copa América. Ele marcou só um gol, mas distribuiu seis assistências ao longo da competição.

Já Emiliano Martínez, conhecido como Dibu Martínez, da Argentina, recebeu o prêmio de melhor goleiro do torneio. O atacante Lautaro Martínez, autor do gol do título, foi o artilheiro, com cinco bolas na rede. O troféu de fair play foi entregue à seleção colombiana.

A Colômbia brigou, mas perdeu para a Argentina ao levar um gol no segundo tempo da prorrogação. Com o revés na final, os Cafeteros seguem com apenas um título da Copa América, conquistado em 2001, há 23 anos. Já a Argentina vence pela segunda vez seguida e se isola como a maior campeã do torneio, com 16 troféus.

James Rodríguez, por sua vez, retorna ao São Paulo com moral após a campanha de destaque. O meia, contudo, vive futuro incerto e pode ser negociado pelo Tricolor caso surjam propostas vantajosas para o clube no mercado.