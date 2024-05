Trajano: 'Estêvão ir para o Chelsea por R$ 300 mi é um negócio escandaloso'

O jornalista José Trajano disse achar "escandaloso" o possível negócio entre Palmeiras e Chelsea por Estêvão por R$ 300 milhões. Ele falou sobre o tema durante o Posse de Bola.

Para Trajano, não faz sentido um clube que já contratou muitos jovens que não deram certo pagar tão caro por um jogador que pouco atuou entre os profissionais.

José Trajano: "Esse menino Estêvão joga muito bem, parte pra cima, dá gosto de ver. Mas essa dinheirama que estão falando que o Chelsea vai pagar não é um negócio escandaloso? Porque o Chelsea contratou alguns jovens que não deram certo. Então você quer dar R$ 300 milhões para um jovem de 17 anos... tem alguma coisa errada nesse acordo de contratação. Não é possível um garoto que jogou poucas vezes no time titular... Assim como Endrick, assim como Vitor Roque. Eu acho que tem participação de muita gente nesse dinheiro todo aí."

Ainda no Posse de Bola, o jornalista Danilo Lavieri voltou a criticar o comportamento do técnico Abel Ferreira por não esclarecer publicamente se assinou ou não um pré-contrato com o Al Saad.

Arnaldo Ribeiro: "Eu estava querendo citar a frase que a Milly Lacombe disse ontem no Fim de Papo sobre o Abel e ela me mandou aqui: 'O princípio básico da moralidade é fazer na gente o que a gente exige dos outros'. É basicamente isso. Esse é o ponto principal da coisa. Essa coisa de exigir a perfeição dos outros, você tem que exigir a sua perfeição também."

Danilo Lavieri: "A diferença que o Abel precisa entender é que, a partir do momento em que ele vai pra coletiva e fala 'Ah, eu quero um futebol transparente, quero um futebol organizado, eu tô de saco cheio das coisas ruins do Brasil'. Aí vai lá e faz tudo de ruim também, não faz sentido."

