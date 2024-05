Flamengo ou Corinthians: qual time tem o maior valor real de patrocínio?

No Finanças do Esporte, o colunista Rodrigo Mattos falou sobre os patrocínios máster de Corinthians e Flamengo e analisou qual das camisas vale mais. O programa é transmitido toda sexta-feira às 10h, no YouTube do UOL Esporte, com PVC, Rodrigo Mattos e Paulo Massini.

Rodrigo Mattos compartilhou a situação de dois anos dos contratos. O time paulista negociou um valor mais alto com a Vai de Bet, mas perdeu uma parte considerável com multa e comissão. Já o Flamengo teve uma negociação inicial inferior com a PixBet em comparação ao Corinthians, porém o valor bruto é também o valor líquido já que não há descontos a serem feitos.

Contrato Vai de Bet - Corinthians

Valor bruto (2024 e 2025): R$ 240 milhões

Multa PixBet: R$ 40 milhões

Comissão RD Design: R$ 25 milhões

Valor líquido: R$ 185 milhões

Contrato PixBet - Flamengo

Valor bruto (2024 e 2025): 215 milhões

Dessa forma, em valores arredondados, é o Flamengo quem fica com o maior contrato de patrocínio máster.

Na prática, vai entrar mais dinheiro nos cofres do Flamengo do que nos do Corinthians, apesar do Corinthians ter o maior contrato. E aí mostra um pouco a importância que tem a inteligência de gerir esses contratos independente de você conseguir um valor maior ou não. Porque o que gera de fato de ganho pro clube pode ser menor por ter que pagar comissão, multa, esse tipo de coisa.

Rodrigo Mattos, no Finanças do Esporte