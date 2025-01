Leandro Hassum desabafa sobre pai mafioso: 'Destruiu a minha vida'

Leandro Hassum, 51, contou que sua vida desmoronou e foi destruída quando ele descobriu, aos 21 anos, que seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, era um membro da máfia italiana.

O que aconteceu

Hassum vivia em uma família de comercial de margarina, com uma condição financeira abastada, até seu pai ser preso. O ator conta que escolheu não ver a real fonte de renda da família. "Estava adormecido. Eu não queria acreditar que meu pai era isso, e dói muito quando a realidade cai na sua cabeça do dia pra noite, e a sua vida dá uma cambalhota. O mundo capotou na minha vida e eu tive que me reconstruir", disse no podcast Tantos Tempos.

O humorista descreveu o pai como uma pessoa "maravilhosa e incrível" apesar do envolvimento com o crime. "Quando tudo isso aconteceu, para mim, foi tipo: 'minha vida até os 21 anos era uma mentira'; E era uma coisa barra pesada, drogas, preso, eu visitando meu pai na cadeia, tirar a roupa para o cara olhar se eu estava levando alguma coisa para meu pai. Jamais me vi entrando no presídio e de repente eu estava ali".

Ele culpou o pai por ter destruído sua vida, mas depois conseguiu perdoá-lo. No fim das contas, Hassum diz que agradeceu ao pai e o perdoou. "Eu não estou perdoando o que ele fez nessa área penal, eu aprendi que ele cometeu uma coisa e teve que pagar por isso. Ele me ensinou a ser o homem que eu não queria ser. Então ele me ensinou até no erro".

Leandro Hassum contou que seu pai morreu em 2014, em decorrência de um infarto. Na época, o ator não conseguiu chorar no enterro e se sentiu culpado por isso. As lágrimas pela partida do pai só vieram dois anos depois, quando ele estava se exercitando no condomínio de sua casa nos Estados Unidos. "Eu estava morando nos EUA, correndo na manhã de 27 de maio, dia em que meu pai faria aniversário, e eu tive [uma crise] de choro. Vivi meu luto dois anos depois".