Casa de 'Ainda Estou Aqui' pode ser comprada por R$ 13,9 milhões

"Ainda Estou Aqui" rendeu três indicações ao Oscar: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres, que viveu Eunice Paiva. Com toda a repercussão do longa, dirigido por Walter Salles, a casa onde ocorreram as gravações — que está à venda— virou ponto turístico no Rio.

O valor de venda é R$ 13,9 milhões e o aluguel mensal custa R$ 65 mil. "Depois do prêmio do Globo de Ouro, tivemos muita procura. Acreditamos que agora com as indicações ao Oscar, as buscas irão se intensificar", disse a Splash Jone Pereira, gerente da imobiliária JTavares.

A propriedade fica localizada na esquina da Rua Roquete Pinto com a Avenida João Luís Alves, na Urca. O gerente acredita que o imóvel deve ser vendido em breve. "Já vamos fazer uma nova campanha com ele nas mídias, com drone", diz o consultor.

Casa virou ponto turístico

O imóvel passou a atrair visitantes desde que Fernanda Torres, 59, venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama no início de janeiro. Por lá, as pessoas estão tirando fotos e gravando vídeos.

O jardim, que ocupa toda a entrada, combina com a atmosfera tranquila e arborizada da rua. Imagem: Daniele Dutra

São 800m² de área construída. A casa originalmente tinha cinco suítes. Após a reforma, duas foram transformadas: uma em closet e outra em escritório, restando três suítes completas com varandas voltadas para o mar.

A sala de jantar permanece similar à que aparece no filme, com uma mesa imponente de dez lugares e uma vista que dá direto para uma fonte na área externa da residência Imagem: Daniele Dutra

A sala de estar, modificada após a conclusão do filme Imagem: Daniele Dutra

A casa foi alugada para a produção do filme por um ano e meio, apesar de as gravações no local terem durado seis meses. "Planejamos nos mudar, mas em função disso, tivemos que fazer uma reforma, porque durante as gravações o imóvel foi envelhecido para se tornar uma casa dos anos 1970. Fizemos obras de recuperação, modernizamos alguns cômodos, mas mantemos a fachada e as características internas", disse o novo morador ao UOL no início de janeiro.

Mesmo não sendo a casa original da família Paiva, o set de gravações na Urca tem chamado a atenção. Imagem: Daniele Dutra

*Com informações da reportagem "À espera do Oscar: entramos na casa de 'Ainda Estou Aqui'", publicada em Nossa em 9/1/2025