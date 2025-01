Milton Cunha conta reação de Viviane Araújo à elogio de Gracyanne no BBB

Os elogios feitos por Gracyanne Barbosa para Viviane Araújo no BBB 25 (Globo) foram assunto no Mesacast BBB (Globoplay) de sexta-feira (24).

O que aconteceu

Ed Gama perguntou a Milton Cunha, convidado da edição, se o elogio chegou até Viviane. O carnavalesco revelou: "Tremeu o mundo do samba. Chegou de imediato. Assim que saiu, todo mundo falou."

A Viviane falou. 'Que bacana , que direito, que legal'" . Milton Cunha

Milton reforçou ainda que só existe rivalidade no mundo do samba quando o desfile começa. "Fora isso é irmã. Não tem essa rivalidade absurda do futebol, por exemplo."

Ed Gama lembrou. "Tanto que naquele papo, a Gracyanne quando está falando das outras madrinhas de escola de samba ela exalta todas."

Como foi a conversa

Enquanto realizava sua rotina de exercícios no gramado da casa, Gracyanne recebeu a companhia de Marcelo, que puxou assunto com a musa. Após questionar sobre quantas horas a modelo passa na academia, o marido de Arleane começou a falar sobre o Carnaval.

Marcelo afirmou que o grande sonho de sua esposa é desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Demonstrando positividade, a dançarina garantiu que isso acontecerá após a dupla deixar o reality show. "Já até arrepiei", disse.

Ao ser questionada qual era sua escola, Gracyanne garantiu que não desfila na capital fluminense, mas que leva a Mangueira no coração. Marcelo afirmou que tem apego pela Imperatriz Leopoldinense, enquanto Arleane é Salgueiro.

Grande fã do Carnaval, Gracyanne garantiu que a escola de samba também é incrível e fez uma recomendação. "Quando vocês forem lá no ensaio da Salgueiro, é maravilhoso!".

De forma quase que imediata, Marcelo questionou quem era a Rainha de Bateria da escola. "É a Viviane [Araújo], né", disparou, recebendo uma confirmação da dançarina.

Sem pesar o clima, Gracyanne ainda teceu elogios para a também ex do Belo. "Viviane é maravilhosa também. Uma das rainhas que já está há mais tempo. Vocês vão ver... o ensaio da Salgueiro é muito bom!"