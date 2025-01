Adeus, Netflix! Clássicos de Pedro Almodóvar deixam plataforma em fevereiro

Se os fãs de Pedro Almodóvar podiam contar com a Netflix para ver (e rever) os seus filmes favoritos do diretor, parece que essa alegria está com os dias contados. Dentre os inúmeros títulos do cineasta na plataforma, quatro devem sair do catálogo do streaming em fevereiro —e sem previsão de retorno.

Quais filmes deixarão o catálogo?

"Mulheres À Beira de um Ataque de Nervos", um dos filmes mais aclamados de Almodóvar, está dando tchau à Netflix. No longa, Pepa Marcos (Carmen Maura) é uma atriz, grávida, abandonada por seu amante. Ao mesmo tempo em que tenta encontrar o homem que a deixou, Pepa recebe a visita de Candela (María Barranco), uma amiga que se apaixona por um terrorista sem saber sua verdadeira identidade.

"Que Fiz Eu Para Merecer Isto?" foi o 4º filme da carreira de Almodóvar e o primeiro a ser exibido nos Estados Unidos, sendo lançado em 1984. O filme acompanha inúmeras histórias que acabam se cruzando no dia a dia, e mais uma vez tem Carmen Maura no elenco.

"Maus Hábitos" e "De Salto Alto", estrelados por Marisa Paredes, também se despedem da plataforma. Focados na figura feminina —assim como grande parte das obras do diretor—, os longas se destacaram em premiações e festivais, mas por motivos diferentes. "Maus Hábitos" foi barrado no Festival de Cannes, em 1983, e sofreu grande rejeição no Festival de Veneza, por envolver temas relacionados a Igreja Católica. Já "De Salto Alto" conquistou uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro em 1991, e ganhou a categoria no Prêmio César, na França.

Outro filme que ficará de fora do catálogo é, talvez, uma das produções mais famosas do diretor, o aclamado "Má Educação". Protagonizado por Gael García Bernal e Fele Martínez, o filme foi indicado em premiações como BAFTA, Prêmio César, Independent Awards e também no Prêmio Goya, um dos principais da Espanha. "Kika", filme de 1993 do diretor, também deixará o streaming.

Por enquanto, a previsão para os longas deixarem a plataforma é entre os dias 7 e 9 de fevereiro. Procurada pela reportagem, a Netflix não especificou as datas.