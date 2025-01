Alexandre Correa rebate novas acusações de Ana Hickmann: 'Não se cansa'

Alexandre Correa, 53, rebateu as novas falas de Ana Hickmann, 43, sobre a briga judicial entre os dois.

O que aconteceu

O empresário gravou um vídeo para falar das declarações da apresentadora. "Fiquei sabendo que tem uma carta aberta da minha ex-esposa de novo com aquele monte de acusações", disse ele em um post no Instagram nesta quarta-feira (22).

Alexandre prometeu voltar a falar sobre o assunto e acusou Ana de querer "destruí-lo". "Por respeito a vocês, vocês terão um vídeo meu esclarecendo aquilo que se pode ser esclarecido. Mas a gente segue na nossa missão e assistindo à clara, e única, e rasa intenção da outra parte em destruir alguém, né?", completou.

O ex-marido da comunicadora ainda criticou a postura de Hickmann e disse que ela não estaria feliz. "Passaram-se 14 meses, 420 dias, e essa moça não se cansa. Sinal que ela não está feliz na vida dela. Mas vamos lá, daqui a pouco, mas tarde, eu subo um vídeo aí pra vocês", completou.

Ana havia publicado um vídeo afirmando que as informações divulgadas pelo ex têm distorcido a realidade. Ela negou ser a culpada pelo fim do relacionamento e alegou que o empresário seria o responsável por uma dívida de R$ 70 milhões.

Ela recordou suas acusações de violência contra o empresário e disse que, mesmo após o divórcio, Correa teria praticado violência verbal e emocional contra ela na mídia. "Além disso, ele se recusa a pagar pensão para o único filho, ainda que faturando alto em torno do divórcio e da minha imagem", pontuou.