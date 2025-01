No BBB 25, Diego Hypolito conta como foi internado em clinica psiquiátrica

Diego Hypolito desabafou com os colegas de confinamento no BBB 25 sobre o tempo que precisou ser internado numa clínica psiquiátrica para tratar fobias.

O que aconteceu

O ex-ginasta falou com Vitória, Mateus e Diogo sobre a situação. Ele contou que, em determinado momento de sua vida, desenvolveu uma fobia de lugares fechados. "Quando eu entrava em um shopping e não via a porta, eu saia correndo", relembra.

A situação acabou se agravando. Diego conta que também passou a ter fobia de lugares muito abertos e com muitas pessoas. Ele confessa que passou por algumas situações em aviões, e precisou passar a andar de ônibus. "O avião ia fechar a porta e eu gritava. Imagina só".

Diego confessa que a situação foi tão difícil que ele "não conseguia mais viver". Um dos momentos que mais te marcou neste período foi quando abandonou seu carro no meio do trânsito durante uma crise. "Me deu um desespero".

A família do atleta foi imprescindível. A mãe de Diego percebeu suas mudanças, e o levou para São Paulo para ser atendido pelo Comitê Olímpico. "Fui internado imediatamente".

Hypolito contou que, hoje em dia, mantém um tratamento. Ele se consulta tanto com psiquiatra como com psicólogo. Essa fobia de portas, inclusive, foi um dos motivos dele ter negado participar de realities no passado.

