Quem é a modelo presa na investigação da morte de delator do PCC

A modelo Jackeline Moreira, 28, foi presa temporariamente por tráfico de drogas, em meio à investigação da morte de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, delator do PCC, morto em novembro no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Quem é Jackeline Moreira?

Namorada de Kauê Amaral Coelho, apontado como olheiro do PCC. Kauê, foragido, teria indicado a vítima aos assassinos no aeroporto, e Jackeline teria ficado com o celular dele para dificultar as investigações. O aparelho foi apreendido nesta quinta-feira (16), e a polícia vai tentar recuperar as informações nele contidas. Em depoimento à polícia, Jackeline negou estar envolvida no assassinato.

Bacharel em direito. A informação está no Instagram do modelo, que chegou a postar o diploma em 2021. "A minha maior conquista", escreveu.

Ela se descreve como empreendedora. Seguida por 11 mil pessoas, grande parte de suas postagens são como modelo de roupas. "Agenda de JANEIRO aberta!! Entre em contato e reserve a sua data. Locações incríveis para você vender muuuito. Vem comigo que é sucesso", escreveu em uma legenda.

Jackeline Moreira, presa na investigação sobre a morte de delator do PCC Imagem: Reprodução/Instagram/@jacke.moreiraa

Viajar e curtir festivais estão entre seus hobbies. Jackeline acumula fotos em praias do litoral nordestino e em festivais como Tomorrowland.

*Com informações do Estadão Conteúdo e da Agência Brasil