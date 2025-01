Sabrina Sato usa vestido de grife sob medida para casar com Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casam nesta sexta-feira (10) em uma cerimônia intimista. A apresentadora usará um vestido sob medida da grife italiana Giambatista Valli na cerimônia.

O que aconteceu

O vestido foi feito seguindo os pedidos de Sabrina: silhueta volumosa, corset, mangas dramáticas e laços. O estilista italiano Giambatista Valli foi o responsável por produzir o "vestido dos sonhos" da apresentadora em seu ateliê de alta-costura. O visual fica completo com luvas brancas, maxibrincos e um buquê de flores brancas em cascata. As informações são do estilista Pedro Sales para a revista Vogue Noiva.

Sabrina mudará de visual para a festa. Para o segundo momento da ocasião, ela usará um modelo da Chloé. O noivo usará a grife Brunello Cucinelli.

A noiva optou por maquiagem e penteado discretos. O visual, assinado pelo maquiador Krisna, é baseado em tons de nude. Nos cabelos, Sabrina usa um coque com ninhos feitos com os próprios fios e uma trança. O véu com um laço máxi arremata o look.

A cerimônia íntima e discreta conta com menos de cem convidados. A celebração não terá madrinhas ou padrinhos. Entre os convidados, apenas familiares e amigos próximos, como Ana Maria Braga, Fernanda Rodrigues e o Padre Fábio de Melo. A cerimônia contará também com um show de Mart'nália. A festa acontece na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.