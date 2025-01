Leão: Chay Suede supera Adriane Esteves em 'Mania de Você'

Apesar do fraco desempenho de "Mania de Você", Leão Lobo defende que Chay Suede é um dos destaques da trama no personagem de Mavi. A atuação dele no folhetim foi um dos temas do Splash Show desta sexta-feira (10).

Para Leão, Chay, que começou sua trajetória na novela "Rebelde", da Record, se tornou um "dos maiores atores da história da televisão brasileira". No entanto, "Mania de Você" tem sido uma novela que não consegue envolver o público.

Chay Suede é um ator tão fantástico, tão fantástico que mesmo nessa novela muito ruim, ele brilha, brilha muito. Ele tomou conta da novela completamente.

Leão Lobo

O colunista de Splash ainda defende que a interpretação de Chay superou a de Adriana Esteves, que interpreta a personagem Mércia. Leão diz que ela é uma "atriz maravilhosa", mas repete a essência de Carminha, personagem de "Avenida Brasil".

Agora, o Chay Suede, ele realmente é impressionante, porque ele se modifica cada personagem muito e, ao mesmo tempo, ele é comovente, ele é verdadeiro.

Leão Lobo

