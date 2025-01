Documentário de RM e J-Hope em turnê mundial: as novidades do mundo K-pop

Mais uma sexta-feira chegou e, com ela, nosso tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp para ficar sempre por dentro de tudo e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

"Supernova", do aespa, é o grande hit de 2024 e venceu mais um daesang, o Grande Prêmio do K-pop. A canção levou o prêmio de música do ano no Golden Disc Awards.

A famosa unit BSS (Booseoksoon), de Seventeen, retornou com o disco "Teleparty" e a divertida "Prime Time". Veja o MV aqui:

Splash entrevistou o cantor Kino (Pentagon) que virá ao Brasil dia 9 de fevereiro para apresentar sua turnê solo "I Think I Think Too Much". Ele falou sobre processo de criação e produção de músicas e a expectativa em voltar ao país. Leia a entrevista na íntegra aqui.

O novo grupo masculino da JYP finalmente debutou com seu pré-single. Kickflip lançou "Umm Great" e fará seu debut oficial no dia 20 de janeiro. Veja aqui:

Saiu a agenda oficial do Stray Kids para 2025. Teremos: continuação da turnê "dominATE", conteúdos exclusivos, o quinto fan meeting do grupo, colaboração do SKZOO e dois álbuns. O ano será cheio stays!

TWS ganhou todos os prêmios de novatos do ano (rookie of the year) nas premiações de K-pop. Plot Twist é um grande hit na Coreia e brilha nos charts até agora. Parabéns para o grupo!

Boynextdoor lançou o novo single "If I Say, I Love You". A música é mais balada e, mesmo assim, traz a essência do grupo. Eles conseguiram entrar pela primeira vez no Top 10 do MelOn, principal chart sul-coreano.

Minnie, do (G)I-DLE, lançou seu primeiro single solo, "Blind Eyes Red". Ela lançará seu primeiro disco, "HER", dia 21 de janeiro. A música é toda em inglês e bastante sensual! Veja aqui:

O GFRIEND retornou com um disco comemorativo dos 10 anos de carreira do grupo. "Seasons of Memories" tem várias versões, entre elas uma que é uma bola de vidro, parecida com globos de neve. O primeiro single do grupo se chamava "Glass Bead" (bola/conta de vidro).

O grupo XLOV debutou com "I'mma Be". Além do conceito agênero, o grupo conta com quatro membros, cada um vindo de um país diferente. Vale o play!

Saiu teaser do lightstick oficial do TWS e é bem diferente, uma luz retangular que vira uma espécie de abajur. Fofo e customizável.

"APT.", da Rosé com Bruno Mars, com 11 semanas de chart, entrou no Top 5 da Billboard. É um hit enorme mesmo.

Foram lançados funkos das NewJeans da era "Meninas Superpoderosas". Fofíssimas!

IVE lançou diversas fotos-conceito para o novo EP, "IVE EMPATHY" que será lançado dia 3 de fevereiro. O grupo vai lançar "Rebel Heart", pré-single, na segunda-feira (13).

J-Hope vai fazer turnê pelo mundo entre fevereiro e abril de 2025. "Hope on the Stage" passará por 15 cidades entre Ásia e América do Norte. O Brasil fica na espera.

O documentário "Right People, Wrong Place", de RM (Namjoon), foi lançado nos cinemas brasileiros essa semana. A obra mostra os bastidores da produção do último disco do rapper. Confira um trecho exclusivo dele falando sobre o projeto: