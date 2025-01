Vícios, reclusão e briga por herança: como estão filhos de Michael Jackson

15 anos após a morte de Michael Jackson, os três filhos do astro, Prince, 27, Paris, 26, e Bigi, 22, que antes era conhecido como "Blanket", já viveram uma série de momentos delicados.

Os irmãos, que cresceram afastados dos holofotes, já enfrentaram polêmicas que envolveram dependência química e até brigas judicias pela herança do cantor.

Como estão os herdeiros hoje

Michael Jackson deixou uma fortuna avaliada em cerca de US$ 2 bilhões. Na época, Prince, Paris e Bigi ainda eram adolescentes, o que fez com que o patrimônio fosse administrado por outros familiares. Já adultos, surgiram as controvérsias sobre o controle da herança.

Além das questões internas, os irmãos ainda têm que lidar com as polêmicas acerca do pai. Com a divulgação do documentário "Leaving Neverland", em 2019, acusações de abuso infantil do cantor voltaram à tona. Mas os herdeiros sempre saíram em defesa do pai, assim como seu legado.

Paris Jackson

Paris Jackson na campanha de moda praia da marca de Kim Kardashian Imagem: Reprodução/Instagram

A única filha do astro seguiu a trajetória do pai e investiu em sua carreira artística. Ela já atuou nas séries "American Horror Stories" (FX) e "Enxame" (Prime Video), e polemizou ao interpretar uma versão lésbica de Jesus no filme "Hábito".

Além de já ter enfrentado depressão severa, Paris luta há anos contra a dependência química. Nesta semana, ela revelou a questão e comemorou por ter passado 5 anos sóbria, longe do álcool e heroína. "Quase perdi tudo", desabafou.

Atualmente, Paris está noiva do produtor musical Justin Long. Os dois estão juntos desde 2022. "Viver com você nesses últimos anos tem sido um turbilhão indescritível", declarou-se ela. No entanto, há quem diga que a família Jackson está preocupada de que o parceiro esteja interessado na herança da jovem.

Prince Jackson

Prince Jackson, filho mais velho de Michael Jackson Imagem: Reproduçaõ

O primogênito de Michael Jackson leva a vida dedicado à filantropia. Longe das polêmicas, Prince fundou a ONG Heal Los Angeles Foundation. Ele ainda mostra frequentemente visitas a instituições sociais em suas redes sociais.

Prince também trabalha com o setor audiovisual. Ele prefere levar uma vida mais discreta, sem ostentações, e parece ser um alicerce entre os herdeiros de Michael Jackson. Nas suas aparições públicas em eventos, muitas vezes ele está ao lado da irmã, Paris. No âmbito pessoal, Prince namora há 5 anos com Molly Schirmang.

Bigi Jackson

Bigi Jackson, filho caçula de Michael Jackson Imagem: Reprodução/Good Morning Britain

Prince Michael Jackson 2º, o filho caçula do astro, é o mais recluso entre os irmãos. Aos 18 anos, ele decidiu morar sozinho em uma mansão em Calabasas e deixou de lado o apelido "Blanket", com o qual era conhecido na infância.

Bigi já entrou em uma briga judicial com a avó, Katherine. No ano passado, o herdeiro quis impedi-la de usar a fortuna deixada por Michael para bancar o recurso em um outro processo, que envolvia a venda do catálogo de músicas do astro.

Assim como Prince, Bigi também já cogitou o desejo de trabalhar na indústria audiovisual. Mas ao contrário dos irmãos, ele não divide sua vida abertamente nas redes sociais.