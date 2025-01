'Conseguia incendiar': colunistas revelam expectativas para BBB sem Boninho

A vigésima quinta edição do BBB (Globo) será a primeira sem a presença de Boninho na produção. Confira as expectativas dos especialistas de Splash com a ausência do antigo Big Boss.

Mudança na divulgação do BBB

Para Chico Barney, a emissora perdeu um dos principais divulgadores do reality show. O colunista ressaltou que isso pode impactar a própria repercussão da nova temporada.

O programa em si sofrerá poucas alterações com a ausência do "master mind" por trás de suas primeiras 24 edições. Contudo, acho que a Globo perdeu um importante vetor de divulgação e engajamento nas redes sociais — e sem nada para substituí-lo (...). Com essa ausência, a repercussão também diminui.

Ricky Hiraoka concorda com Barney e ressalta os efeitos da falta de Boninho. "A essa altura, nos outros anos, a gente já estava discutindo quem seriam os possíveis participantes e as redes sociais estavam em polvorosa. Até agora, pouco se sabe. Acredito que a próxima edição será com menos apelo para as redes sociais, já que o Boninho era um personagem incrível, conseguia incendiar os fãs."

Apesar da ausência, Lucas Pasin diz acreditar que este poderá ser um dos momentos de destaque para o ex-diretor. "Vai ser o BBB do 'volta Boninho', tudo que der errado no programa, acho que as pessoas vão para as redes sociais. Acho que Boninho vai acabar sendo mais falado agora que não faz mais parte do reality show do que quando estava na Globo."

Boninho saiu da Globo após 40 anos Imagem: Reprodução/TV Globo

Novo Big Boss, mesmo programa

Mesmo com a saída de Boninho da Globo, os especialistas de Splash acreditam que o BBB manterá sua estrutura. Isso porque Rodrigo Dourado, que assume a direção, está na produção desde sua estreia.

Nesse primeiro momento, acho que a falta do Boninho não vai fazer grande diferença, porque o Rodrigo Dourado era assistente do Boninho, então já sabe todo o esquema, vai continuar. Leão Lobo

Bárbara Saryne e Yas Fiorelo concordam com o apresentador, reforçando que o programa tem um formato consolidado e bem estruturado. Fiorelo ainda acrescenta que as novidades podem vir de outras formas, como a entrada em duplas e as dinâmicas.

Atuação de Dourado cria suspense

Leão Lobo acha que o novo Big Boss pode imprimir sua marca a partir do BBB 26. As colunistas também ressaltam a curiosidade com o comando de Dourado.

Acho que talvez o Dourado seja muito bonzinho comparado ao Boninho. Fico em dúvida se ele vai ter aquela mão mais firme na hora de brigar, de fazer alguma intervenção no jogo. Estou curiosa para ver como vai liderar os brothers, e não o jogo. Justificou Yas Fiorelo

O que fica como desafio é lidar com as comparações, que são inevitáveis. Outro detalhe que Dourado vai ter que pensar como fazer é que o Boninho era muito presente nas redes sociais, não é à toa que ele virou o Big Boss, e o Rodrigo Dourado sempre trabalhou por trás das câmeras. Será que ele vai querer investir mais nesse lado artístico? Bárbara Saryne

Rodrigo Dourado assume cargo de Boninho no BBB 25 Imagem: Sergio Zalis/Rede Globo

Provas mais desafiadoras

Dieguinho espera que o BBB 25 tenha provas mais desafiadoras. O comentarista de Splash diz que Boninho era um empecilho para que isso acontecesse.

Minha expectativa é a gente ter agora aquela possibilidade de ter aquelas provas mirabolantes, que a gente vê nos BBBs de outros países. Acho que Boninho sempre foi muito resistente àquelas provas de ficar parado e não poder fazer nada, e entrar algum parente, bicho de estimação.