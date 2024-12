Com curadoria de KL Jay, projeto musical regrava clássicos do rap nacional

Com produção executiva e idealização de Mariana Paulino e direção artística de DJ Kl Jay, o projeto "A Mensagem" é inspirado pela icônica faixa "The Message", de Grandmaster Flash & The Furious Five. O recém-lançado álbum traz releituras de grandes clássicos do rap brasileiro, com regravações de MCs de diversas gerações e de todos os cantos do Brasil.

Como é o lançamento

O álbum apresenta novas interpretações para músicas de ícones como Rappin' Hood, Marcelo D2 e Edi Rock. Cada faixa conta com um MC, produtor e beatmaker diferentes, totalizando mais de 20 artistas colaborando neste projeto único. Mariana Paulino compartilha que a produção começou em junho de 2023, destacando a sinergia e autonomia do projeto que celebra os 50 anos da cultura Hip Hop com união, respeito e muito talento.

Durante o processo de curadoria, Kl Jay se propôs a mostrar a potência do rap em todo o Brasil, convidando artistas e escolhendo clássicos do rap de diversas regiões. A força do estilo vai além de São Paulo, como exemplificado nas faixas "Minha Cultura", composta por Guedes e gravada pelo MC Zudizilla, com Karol de Souza e produção de Laudz e Cabes, representando o Sul do país. Além disso, a faixa "É o Crime", composição de GOG, foi regravada por Murica e Iuri Rio Branco, com produção de B no Beat, representando o Centro-Oeste.

Mulheres à frente

Mariana Paulino, produtora executiva de 'A Mensagem", enriqueceu o projeto com seu conhecimento em samba Imagem: Karu Martins/Divulgação

Assim como Cindy Campbell, considerada a mãe da cultura hip hop, e Sylvia Robinson, que gravou o primeiro rap de estúdio com The Sugarhill Gang, em 1979, Mariana Paulino desempenha um papel fundamental na produção executiva deste projeto. Com suas raízes no samba, Mariana acredita que as regravações são uma forma bela de homenagear artistas e transmitir ensinamentos para novas gerações.

O projeto inclui a participação de Clara Lima, que gravou a clássica faixa "Mente Engatilhada", da gigante Dina Di, e das gêmeas Tasha & Tracie, que regravaram "Fogo na Bomba" do grupo De Menos É o Crime. "Me sinto muito honrada de estar colaborando para a cultura hip hop com essas grandes mulheres. É um sentimento de pertencimento ter participado disso", conta Mariana Paulino.

A visão de KL Jay

Com a direção artística de Kl Jay, o projeto foi uma experiência de felicidade e sucesso, ao ponto de considerar uma continuação devido aos bons resultados. Em suas entrevistas, KL Jay destaca a importância da cultura hip hop em sua vida, tanto profissional quanto pessoal, e valoriza as boas relações criadas ao longo de sua carreira.

De ponta a ponta, o projeto envolve personagens comprometidos com a cultura Hip Hop e a música Rap. Isso mostra que a colaboração gera sempre resultados incríveis como este disco! KL Jay

O produtor KL Jay Imagem: Divulgação

50 anos do hip hop

Em parceria com a Alta Fonte e Boa Música Brasil, sob a liderança de Mariana Paulino, o álbum "A Mensagem" destaca a potencialidade e o compromisso do rap. Neste ano de 2024, o movimento cultural celebra 50 anos desde seu surgimento no Bronx, em Nova York, em 1973.