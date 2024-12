Animes para maratonar: veja 10 lançamentos que você deixou passar em 2024

O ano de 2024 teve muito anime bom, mas alguns acabaram sendo ignorados pelos fãs com menos tempo de acompanhar tudo. Mas não se preocupe! Splash reuniu aqui uma lista com 10 animes ótimos de 2024 para você maratonar neste final de ano, confira:

"Look Back"

Anime "Look Back" Imagem: Divulgação/Prime Video

Tatsuki Fujimoto é considerado um dos maiores autores de mangás atualmente. Embora mais lembrado por "Fire Punch" e "Chainsaw Man", o homem já escreveu muita pedrada em formato de histórias de volume único, e uma dessas tramas é "Look Back", sobre duas amigas que sonham publicar um mangá. O filme lançado em 2024 é sensível, direto ao ponto e um dos animes surpreendentes deste ano. (Disponível no Prime Vídeo)

"7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!"

Cena do anime "7th Time Loop" Imagem: Reprodução/Studio Kai/Hornets

Rishe Irmgard Weitzner é uma nobre que esconde um segredo: ela morreu quando tinha 20 anos e isso fez com que ela "rebobinasse" o tempo para quando tinha 15. Rishe passa a viver nesse loop temporal seguidas vezes e, agora, em sua sétima tentativa ela quer evitar sua morte iminente. A sinopse pode não ser das mais criativas, mas esse anime conquistou os fãs de fantasia bem forte em 2024. (Disponível na Crunchyroll)

"Bartender: Glass of God"

Anime "BARTENDER Glass of God" Imagem: Divulgação/Liber

Mais um da categoria "anime para adultos cansados", aqui veremos um bartender com a habilidade única de saber o que cada pessoa precisa beber para relaxar, tudo através de uma conversa ou observação. Além da trama interessante, o espectador ainda aprende a composição de vários drinks de todo o mundo, inclusive temos um episódio temático com a caipirinha brasileira. (Disponível na Crunchyroll)

"Astro Note"

Anime "Astro Note" Imagem: Divulgação/Telecom Animation Film

Comédia romântica original feita pelo estúdio Telecom Films com uma pegada meio Rumiko Takahashi. Aqui, um cozinheiro vai trabalhar em uma pensão e se apaixona pela gerente do lugar, mas ele não sabe que ela, na verdade, é uma alienígena do planeta Vil procurando uma forma de voltar à sua terra natal. Tem comédia, tem emoção, tem discussões surpreendentes e um final de arrancar lágrimas até nos corações mais gelados. (Disponível na Crunchyroll)

"Go! Go! Loser Ranger!"

Personagens de "Go! Go! Loser Ranger!" Imagem: Divulgação/Yostar Pictures

Um dia, vilões terríveis invadem a Terra, mas somos salvos por um grupo meio Power Rangers. Esses inimigos então são mantidos em cárcere e obrigados a participar de "teatrinhos" semanais em que os Rangers sempre os matam, algo feito para todo mundo lembrar dos feitos dos heróis. Mas será que os Rangers são heróis mesmo? Isso tudo parece mudar quando o protagonista, um desses inimigos, decide bolar um plano para mostrar o quão podre são os supostos defensores da Terra. Prepare-se para um anime cheio de reviravoltas e momentos de ficar com o coração na boca. (Disponível no Disney+)

"Sand Land: The Series"

Anime 'Sand Land' Imagem: Divulgação/Disney

Em 2024 perdemos Akira Toriyama, o criador de "Dragon Ball", e por uma coincidência do destino tivemos duas novas produções comandadas por ele. Além da sequência "Dragon Ball Daima", o anime "Sand Land" é uma adaptação de um mangá do autor publicado no final dos anos 1990 sobre um demônio e um veterano de guerra que vão atrás de um lago em meio a um mundo desertificado. Se você gosta do humor de Akira Toriyama e de refletir sobre o futuro da humanidade, "Sand Land" é seu anime. (Disponível no Disney+)

"Minha Amiga Nokotan é um Cervo"

Anime ?Minha Amiga Nokotan é um Cervo? Imagem: Reprodução/Wit Studio

Animes de comédia às vezes são negligenciados, mas "Minha Amiga Nokotan é um Cervo" deu sorte de cair no gosto de quem curte uma trama bem maluca. Aqui temos uma ex-delinquente que quer manter a fama de certinha na escola, mas infelizmente uma garota cervo sabe de seu passado e fica atormentando ela. Tem o nível de loucura de um desenho antigo do Cartoon Network, só que com personagens fofinhas de anime. (Disponível no Anime Onegai e Crunchyroll)

"Trillion Game"

Anime "Trillion Game" Imagem: Divulgação/Madhouse

Do mesmo criador de "Dr. Stone", "Trillion Game" é uma história sobre dois colegas de escola que utilizam seus conhecimentos de mente humana e tecnologia para entrar no "show do trilhão" do empreendedorismo. Em meio a muitas rasteiras, postagens no LinkedIn e cifras bilionárias, eles tentarão levar sua empresa ao topo do mundo com um faturamento de um trilhão de dólares. É uma proposta tão inusitada que é incrível. (Disponível na Crunchyroll)

"Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas"

Anime "Magilumiere" Imagem: Divulgação/J.C.Staff

E se o trabalho de caçadoras de monstros fosse CLT? Essa é a proposta de "Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas", anime sobre uma startup de garotas mágicas que combate monstros em troca de pagamento. A dupla de protagonistas é composta por uma moça experiente na profissão e uma garota tímida com uma memória absurdamente boa, e o anime encanta com ótimas cenas de ação e discussão sobre empregos mais saudáveis para os trabalhadores. (Disponível no Prime Vídeo)

"Orbe: Sobre os Movimentos da Terra"

Anime "Orbe: Sobre o Movimento da Terra" Imagem: Divulgação/Madhouse

Um anime diferente —e surpreendente— foi lançado este ano na Netflix. Quem dá play em "Orbe: Sobre os Movimentos da Terra" pode achar que se trata de um anime qualquer, mas aqui temos uma exaltação à ciência. Vamos acompanhar a história de cientistas que arriscaram a própria vida para provar que a Terra não é o centro do mundo e que os planetas giram ao redor do Sol. E prepare-se porque o fim do episódio 3 foi o suficiente para explodir a cabeça de muita gente. (Disponível na Netflix)