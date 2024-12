De confusão à expulsão de brothers: os gringos que 'incendiaram' o BBB

O BBB (Globo) já chamou a atenção por participantes internacionais. Relembre alguns dos gringos que movimentaram o Big Brother Brasil!

Dania Méndez (BBB 23)

BBB 23: Dania Méndez fez intercâmbio com Key Alves, que havia sido eliminada Imagem: Reprodução/Globoplay

A mexicana do La Casa de Los Famosos foi a última intercambista a entrar no BBB. O intercâmbio de Dania Méndez virou caso de polícia após ela ser assediada sexualmente por Cara de Sapato e MC Guimê — que foram expulsos do programa.

Alberto Mezzetti (BBB 19)

Alberto Mezzeti participou do BBB 19 Imagem: Reprodução/Globoplay

O campeão do Grande Fratello de 2018 ficou conhecido como Tarzan e comoveu a casa. Ele se divertiu, beijou Rízia e teve uma das despedidas mais lamentadas após passar seis dias com os brothers.

Kaysar Dadour (BBB 18)

Kaysar Dadour se destacou no BBB 18 Imagem: Reprodução Instagram

O refugiado sírio foi vice-campeão da temporada e fez história. Depois do programa, trouxe sua família para o Brasil e participou de outras produções da Globo, como a novela "Órfãos da Terra" e o reality No Limite.

Elettra Lamborghini (BBB 17)

Elettra Lamgorghini arrumou confusão no BBB 17 Imagem: Reprodução/Globoplay

A neta do fundador da Lamborghini ficou quatro dias no BBB 17. Ela fez intercâmbio do Gran Hermano VIP, se encantou por Tiago Leifert e rendeu uma discussão entre Emily e Marcos.

Miguel Alvarez (BBB 13)

Fani e Miguel no BBB 13 Imagem: TV Globo/João Cotta

O argentino fingiu participar do Gran Hermano. O dublê que trabalhava no Rio de Janeiro até brincou que daria uma imunidade a um dos brothers.