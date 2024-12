Fala besteira nas redes sociais? Isso pode causar demissão

O brasileiro ama as redes sociais. Dividir os momentos com amigos e familiares parece um hobby inofensivo, mas pode causar sérios problemas profissionais. Dependendo do teor das mensagens, um simples post pode levar à demissão —principalmente aqueles que são agressivos, racistas, políticos e que incitam a violência.

A Unimed demitiu um funcionário por causa de uma fala racista no X (antigo Twitter). Em um debate sobre futebol, um homem chamado Arthur Henrique ofendeu um internauta que o respondeu. "Meu emprego está garantido e eu continuo ganhando muito bem. Como eu falei lá no outro comentário, faz eu perder meu emprego aí se você é bom mesmo, seu orangotango tupiniquim".

O mesmo pode acontecer com pessoas que postam em suas redes sociais comentários negativos sobre a empresa ou até mentem dizendo que estão doente e postam fotos em festas ou viagens.

Especialistas alertam que é importante saber distinguir a vida pessoal e a profissional, lembrando os objetivos profissionais, ética e respeito a empresa que representa.

O que dá ruim?

Um dos principais erros cometidos, segundo especialistas, é expressar opiniões que não estão de acordo com a postura corporativa ou represente o pensamento da corporação. Como, por exemplo, expor momentos internos da empresa, como festas, eventos ou até mesmo o dia a dia, de forma irrestrita.

Por outro lado, é importante que as empresas tenham o cuidado de criar um Código de Conduta para que esteja bastante claro ao colaborador que tipo de postagens ele pode —ou não— fazer em suas redes sociais.

* Com reportagem publicada em 19/09/2019.