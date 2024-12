Claudia Ohana posa com a filha e semelhança chama atenção: 'Parecem irmãs'

Claudia Ohana, 61, chamou a atenção pelas semelhanças com a filha, Dandara Guerra, 41.

O que aconteceu

A atriz divulgou as fotos de um ensaio fotográfico com a filha. "Quando a gente posa juntas", escreveu ela no Instagram neste domingo (15).

Claudia e Dandara posaram para uma série de cliques do fotógrafo Aderi Costa. Nas imagens, elas aparecem com looks pretos cheios de transparência, esbanjando sorrisos, poses e carão.

Seguidores ficaram surpresos com as similaridades entre mãe e filha. "Lindas e idênticas", disse a jornalista Vivian Casanova nos comentários do post. "Parecem duas irmãs!", comentou um seguidor. "Ruth e Raquel", brincou outra fã, fazendo referência às gêmeas da novela Mulheres de Areia (Globo).

Famosos e outras personalidades também deram seus elogios à dupla. "Que lindezas", escreveu Dudu Azevedo. "Cópia", disse o ator Orlando Caldeira. Letícia Sabatella e Carmo Dalla Vecchia reagiram ao post com vários corações.