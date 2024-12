Final do TOCA Revela emociona e consagra novo talento; descubra quem venceu

Chegou o grande momento. A final do TOCA Revela, o Reality está no ar! O programa que viajou pelo Brasil (sem fazer você sair de casa) em busca dos talentos mais plurais e interessantes, chega agora na reta final, entre dois candidatos a novas revelações.



De um lado a cantora pernambucana Sofia Malta, do outro o duo paulista Yori.

A votação movimentou público e fãs - e foi acirrada do começo ao fim. Quem decidiu a grande final foi você (assista ao episódio para saber de cara quem venceu a competição).

A final foi pura emoção. Cada participante contou um pouco da sua história de vida e como foi inevitável se tornarem os artistas que dominaram o palco do TOCA Revela.

"Eu canto desde sempre. Na escola, pedia pra ir beber água e ia cantando até o bebedouro" contou Sofia. "A escola toda sabia que era eu no corredor."

Fah Lyma e Nego Lias, da Yori, discorreram sobre suas origens na periferia de São Paulo e como a arte floresce mesmo na adversidade.

"A música foi o lugar onde eu me encontrei, o espaço que me acolheu do jeito que eu sou", contou Fah.

"Venho de família de musicistas de igreja e ganhei meu primeiro violão aos 9 anos, com quem componho até hoje", lembrou Nego.

Para completar o clima, vídeos de amigos e pais dos participantes foram exibidos, levando todos - incluindo os apresentadores Arape Malik e Larissa Luz - às lágrimas.

A revelação do vencedor veio em formato de disco de vinil com a capa do vencedor: o duo Yori, em uma decisão apertadíssima, com 54,4% dos votos do público.

"O resultado só saiu nos últimos 10 minutos de votação. Até então, não dava para saber quem iria levar", revelou Arape.

Yori vence a final do TOCA Revela e ganha EP produzido por Dudu Marote Imagem: Victor

E teve mais revelações: tanto Yori quanto Sofia terão seus trabalhos distribuídos pela Altafonte, que tem parcerias com Liniker, Gilberto Gil, Alok, Duda Beat, além de estar presente em mais de 170 países.

Encerrando, Yori chamou Larissa e Arape para um feat na vencedora "Realidade" já deixando claro que em 2025 vai ter mais TOCA Revela.

Assista a performance de "Realidade", que garantiu a Yori a vitória:

E para quem está curioso de vê-los ao vivo, a dupla já tem show marcado.Além da gravação do EP, Yori vai se apresentar durante o CarnaUOL.

O evento, que abre o Carnaval de São Paulo, vai rolar no dia 8 de fevereiro no Allianz Parque com ninguém menos que Christina Aguilera como headliner.

