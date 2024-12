'As dificuldades valem a pena': Heyoon, ex-Now United, sobre carreira solo

Sucesso gigantesco no Brasil, o grupo Now United foi responsável por apresentar dezenas de artistas de diferentes partes do mundo. Heyoon Jeong foi a escolhida para representar a Coreia do Sul.

Em 2023, a cantora se desligou do grupo e resolveu trilhar seu próprio caminho. Conhecida por seu talento com coreografias, já que era instrutora de um dos maiores centros de dança em Seul, o 1MILLION Dance, Heyoon contou para Splash como está sendo viver essa nova fase.

Atualmente, ela se diz feliz em divulgar seu primeiro trabalho solo, o single "Pivot". O trabalho é uma parceria com o rapper Armani White, seu amigo. Confira abaixo a entrevista da cantora e coreógrafa.

Os fãs querem muito saber como é a tua rotina atual. Pode contar um pouco?

Está sendo uma loucura essas últimas semanas, com o lançamento do single. Eu finalmente consegui fazer, hoje de manhã, uma bela trilha, mas é muito raro acontecer agora, pois acordo e já tenho entrevistas, sessões de foto, gravações. Mas não posso reclamar, estou muito feliz com meus novos projetos e mal posso esperar para o que vem aí. Muitas coisas divertidas vêm aí.

Tu pretende criar coreografias para os próximos lançamentos solos e fazer dance practice?

Fico muito feliz que as pessoas enxerguem o meu amor pela dança, que sempre representou uma grande parte da minha vida. Definitivamente, teremos grandes coreografias vindo aí! Em "Pivot", eu trabalhei com o coreógrafo e foi um trabalho colaborativo, para mim faz todo sentido estar envolvida em todas as partes do "Universo Heyoon", que estou construindo. Eu sei que os fãs adoram me ver dançar tanto quanto eu amo dançar, então podem aguardar que vem aí!

Como foi o início dessa nova era como solista? Quando tu decidiste que queria seguir uma nova fase sozinha?

Eu sempre sigo a minha intuição, seja em pequenas ou grandes decisões, e senti que era a hora certa. Queria seguir a minha carreira solo, ter mais criatividade, honestidade no meu trabalho. Os fãs merecem ver diferentes versões da minha arte, a profundidade de quem eu sou. Senti que era a hora certa. E está sendo uma grande jornada. Recentemente, voltei a morar em Seul, viajo bastante entre Seul e Los Angeles, tento ver os meus fãs e familiares, e está sendo uma fase de transição. É uma virada de chave na minha vida. Estou vivendo com meu cachorro, Tubu, e tenho uma equipe ótima. Não me sinto sozinha!

Como foi o processo de participar da letra de "Pivot"? A collab já foi pensada desde o início?

Trabalhar em "Pivot" foi muito divertido, tentei usar toda a minha criatividade visual, sonora, trabalhar na letra, rearranjar a melodia, pensar no MV. Sou muito grata, pois pude participar de todas as etapas de criação. Armani [White] é um amigo querido e estava empolgado por fazer parte da música, o que deixou ainda mais especial. Estou muito satisfeita em como a música ficou.

Tu pretende lançar algo em coreano, no K-pop?

Definitivamente sim, penso em lançar músicas em coreano, afinal sou nascida e criada na Coreia do Sul. Fico muito feliz que tive oportunidades enormes de brilhar internacionalmente, e agora tenho, sim, vontade de fazer sucesso em coreano.

Quais as vantagens e desvantagens de seguir uma carreira solo?

A liberdade criativa é, com certeza, a maior vantagem de trilhar uma carreira solo, o fato de que eu posso focar as histórias que quero contar. E o pior, com certeza, é não ter a minha família, nós éramos 18 [no Now United], sempre mais de dez pessoas juntar compartilhando a mesma experiência, e isso para sempre será uma das melhores coisas que já fiz na vida. Por causa daquele período eu posso, hoje, trilhar meu caminho solo. No fim do dia, todas as dificuldades valem a pena, e eu estou sempre em contato com os membros.

O que tu gosta de fazer no pouco tempo livre que tens?

Eu tenho muitos hobbies (risos). Adoro fazer crochê, criar minhas próprias roupas, roupas para o meu cachorro, Tubu. Adoro cozinhar, fazer bolos, na verdade eu fico bem ocupada nos meus dias de folga (risos). Eu amo ficar sozinha e fazer as coisas que eu amo.

O que tu anda escutando no teu tempo livre?

O último disco do Kendrick [Lamar]!

Tu pensa em fazer uma turnê mundial? Os fãs querem muito!

Com certeza tenho planos para isso o quanto antes. Por enquanto, tenho só um single (risos), mas assim que eu fizer meu EP, mesmo que não seja uma turnê mundial gigante, eu sempre encontrarei tempo para ver meus fãs. Eles são a razão de eu fazer o que eu faço.

Quais os teus planos para 2025? O que podemos esperar da solista Heyoon?

O que eu posso dizer agora é que meu próximo single sai no início do ano que vem. Trabalharei durante as festas de fim de ano para garantir que isso aconteça.