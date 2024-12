Filho de Chico Anysio já foi pago para dublar pornô: 'É bom para o homem'

O Splash Encontra conversou com Nizo Neto, 60, ator, comediante, dublador e filho do humorista Chico Anysio. Durante a carreira, ele participou do humorístico "Zorra" (2015) e das novelas "O Cravo e a Rosa" (2000), "Cabocla" (2004) e "Eterna Magia" (2007), todas produções da Globo.

Ele também acumula personagens de sucesso na dublagem. Entre eles, estão Presto (Caverna do Dragão), Spike (Transformers) e Francis (Padrinhos Mágicos). Nizo também se aventurou fora dos filmes e desenhos animados, gravando vozes até em filmes pornôs.

Não é difícil, mas é bizarro [dublar pornô]. Ver pornô dublado é o que eu realmente acho estranho. Mas não dá mais grana, o pagamento é igual. Foi uma fase da minha vida. Mas é bom para o homem, né? Você está sendo pago para ver pornô.

Escolinha e experiência em reality

Nizo se destacou com o personagem Ptolomeu na Escolinha do Professor Raimundo. "As pessoas têm a ideia de que os bastidores eram um show de humor à parte. Não era assim. Primeiro que comediantes são deprimidos, em geral. São pessoas sérias. Meu pai mesmo era um cara sério. Não fazia palhaçadas e nem piadinhas em casa. Muitos deles eram assim."

Ele acredita que a Escolinha não seria "cancelada" pelo público atualmente. "O humor é mutante. Há programas incríveis que fizeram sucesso no rádio antigamente, mas, se você ouve hoje, você não vai entender nada. A gente sempre brinca com coisas atuais, em ritmos diferentes. Meu pai nem podia falar palavrão no teatro quando começou, lá nos anos 1950."

Nizo Neto participou do Power Couple com a mulher, a psicóloga Tatiana Presser, em 2018. "Éramos ruins nas provas, mas bons nas interações. A gente não soube jogar. As pessoas só querem ver treta, e a gente foi querer dar uma de 'bonzinho'. É preciso criar um personagem ali."