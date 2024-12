Jin vai do céu ao inferno em um mesmo capítulo de 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (4) de "Volta por Cima" (Globo), Jin (Allan Jeon) vai arregaçar as mangas e ajudar Madalena (Jessica Ellen) após um problemão com a produção da festa de Edson (Ailton Graça).

Talentoso, o rapaz vai conseguir tranquilizar Madá e fazer com que a festa seja um verdadeiro sucesso, mesmo com os percalços. Edson vai até agradecer Madelena pelo evento.

No mesmo dia, Nando (João Gabriel D'Aleluia) confronta Jin e reclama de sua proximidade com Tati (Bia Santana). O rapaz ciumento não sabe que Jin tem muito mais em comum com sua namorada do que ele pensa.

Jin, cauteloso, deve tentar se afastar da mocinha.

Tati (Bia Santana) e Nando (João Gabriel D'Aleluia) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo:

Rosana e Neuza trocam ofensas. Tati reclama com Osmar por tentar atrapalhar o evento de Madalena. Jão explica para Miranda o que está acontecendo com Cida. Belisa agradece Silvia por não ter revelado seu segredo para Gigi. Chico tenta convencer Cacá a reconquistar Jão. Roxelle chantageia Chico. Violeta constata que Osmar quer que Madalena, Doralice e Tati também morem em sua casa. Madalena encontra Jão na casa de Cacá e se incomoda.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.