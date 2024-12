Marido de Adriane Galisteu se manifesta após ela fazer declaração a Senna

Alexandre Iodice, marido de Adriane Galisteu, se manifestou publicamente após a apresentadora fazer declaração a Ayrton Senna, que foi seu ex-namorado.

O que aconteceu

Iodice fez uma demonstração de apoio à Galisteu. Nos stories de seu perfil no Instagram, o empresário postou uma foto da apresentadora abraçada a Senna, e uma declaração de Adriane, em que ela afirma que "a história do Ayrton é muito maior que a minha relação com ele".

Empresário também exaltou Galisteu. "Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida", legendou.

Galisteu se manifesta

Adriane tem menos de três minutos de tela em "Senna", embora ela tenha sido a namorada do piloto em seu último ano e meio de vida. "Estou aqui para agradecer o carinho e o cuidado de vocês comigo. Sei que vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre tudo que está acontecendo", disse ela, por meio de um vídeo divulgado no Instagram.

Ela não se mostrou ofendida pela série e disse que Senna merece "todas as homenagens" possíveis. "Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar e levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre".