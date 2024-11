Perdeu a cabeça na Black Friday? Lia e Léo também! Assista ao novo episódio

Léo está descontente com seu time que joga na TV. Mas Lia não está nem aí: é sexta-feira e Black Friday. Ela está mergulhada nas ofertas de produtos duvidosos que não param de aparecer.

Nosso aspirante a coach finalmente larga o jogo de futebol, mas é para tentar alertar Lia sobre os riscos de propagandas enganosas e golpes on-line. Ele só não contava que Lia tinha uma carta na manga, uma arma secreta que atrai sempre a atenção de Léo: Cristiano Ronaldo.

Com ambos afundados em tantas ofertas de Black Friday, será que a fatura do cartão de crédito do nosso casal vai aguentar?

Confira tudo isso no episódio de "Lia & Léo" no topo da página. A série é disponibilizada no Canal UOL e no canal de Splash do YouTube todas sexta-feira.

Lia & Léo: Flávia Alessandra e Otaviano Costa no episódio "Black Friday", da segunda temporada da série Imagem: UOL

Mais tempo de Lia e Léo (e na horizontal!)

"Lia & Léo" estão de volta. Os personagens de Flávia Alessandra e Otaviano Costa retornam ao UOL em novo formato.

Depois de doze episódios veiculados nas redes sociais, a nova sequência vem em novo formato: na horizontal e duração mais longa.

A partir de notícias do dia a dia, Lia e Léo debatem temas como relacionamento, dinheiro, sexo, tudo da vida a dois.

A série, primeiro projeto de dramaturgia do casal para a internet, é veiculada no Canal UOL e está disponível no YouTube de Splash.