Ex-BBB Maycon celebra harmonização nos glúteos: 'Autoestima aumentou 100%'

O ex-BBB Maycon Cosmer, 28, falou sobre o resultado de sua harmonização nos glúteos nesta quinta-feira (28).

O que aconteceu

O cozinheiro, que ficou conhecido como Tio da Merenda no BBB 24, explicou que sua autoestima aumentou 100%. "Hoje, me sinto mais leve e seguro, até para escolher minhas roupas. Tenho liberdade para usar camisas por dentro da calça sem me preocupar com a 'pochete'", disse ele, em entrevista à revista Quem.

Essa mudança trouxe uma leveza enorme para o meu dia a dia. Maycon Cosmer

A esposa de Maycon, Franciane de Souza, também celebrou o resultado. "Minha primeira impressão foi muito positiva! Fiquei feliz por ele ter realizado algo que queria e por ver sua confiança crescer", afirmou ela.

Para ela, a harmonização do marido ficou natural e muito harmoniosa. "Agora eu não tenho mais meu 'marido calça caída'. Nunca foi algo que me incomodasse. Ele sempre foi perfeito para mim do jeito que era. A ideia partiu dele, e eu apenas apoiei", explicou.

Em abril, logo após o procedimento, Maycon contou que seus glúteos aumentaram 10 cm. Ele aproveitou a gordura retirada em uma lipoaspiração no abdômen para injetar no bumbum.

O ex-BBB chegou a fazer um ensaio nu após os resultados. "Quis trazer um pouco dessa crítica de que homens podem fazer procedimentos estéticos sem todo esse tabu", afirmou ele na época.