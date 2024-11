Como 'Cobra Kai' tornou 'Karatê Kid' relevante à geração A: 'Fiel à origem'

Há seis anos no ar, "Cobra Kai" construiu um legado que une nostalgia e modernidade. Com a segunda parte da última temporada já disponível na Netflix e os episódios finais previstos para 2025, a série prepara seu desfecho após conquistar uma base de fãs que atravessa gerações —dos admiradores dos filmes Karatê Kid à geração A, nascida a partir de 2010.

Em entrevista para Splash, Ralph Macchio e William Zabka, eternos Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, celebraram o impacto da série e dão uma prévia emocionante do que está por vir.

Mantivemos os personagens originais e fizemos com que eles crescessem um pouco. Eles evoluíram desde quando apareceram nos filmes. A série está enraizada na origem, e é isso que a faz funcionar. Daí colocamos música dos anos 1980, a comédia, e a série se torna divertida e relevante para os dias de hoje. William Zabka

Os atores afirmam que tem sido "maravilhoso" ver o sucesso da série, que atinge novos públicos por ser fiel às suas origens. "Cobra Kai se mantém ao filme e, também, à mágica que aconteceu na relação entre Daniel e o Sr. Miyagi", diz Zabka. Uma pesquisa da Nielsen, de 2022, indicou que 18% do público têm entre 2 e 17 anos, enquanto 56% está na faixa de 18 a 49 anos. Na ocasião, a série acumulava quase dois bilhões de minutos assistidos na plataforma.

Xolo Maridueña como Miguel Diaz em "Cobra Kai" Imagem: Curtis Bond Baker/Netflix

Macchio diz que a série vai além das artes marciais ao tratar temas como bullying com uma abordagem equilibrada e contemporânea. "É importante ter equilíbrio ao atender a esse tema, mas, por outro lado, ter que divertir. Tivemos a oportunidade de jogar luz em algumas questões, com as quais talvez estejamos lidando de uma forma melhor."

Esses personagens se importam muito com seus alunos. Até suas falhas são baseadas no fato de que eles querem ser melhores para a próxima geração. Isso é uma boa coisa. Ralph Macchio

O Sekai Taikai, a "Olimpíada do Karatê", em "Cobra Kai" Imagem: Curtis Bonds Baker/Netflix

Os próximos episódios trarão o desfecho das tensões com o clímax do Sekai Taikai, a "Olimpíada do Karatê". "É incrível o que os atores fizeram —-lutas incríveis e coreografias. Mas acima disso, as histórias incríveis que estão acontecendo, o crescimento pelo qual os personagens estão passando, a luta interna que estão tendo com eles mesmos e contra os outros, tentando atravessar esse momento da vida deles. [...] Se preparem para artes marciais de alto nível, drama e algumas risadas, como sempre", adianta Zabka.