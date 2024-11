Cantor se desculpa por dizer que Fernanda Torres tem 'chance nula' no Oscar

Johnny Hooker, 37, elogiou a atriz Demi Moore, protagonista do filme "A Substância", em comentário nas redes sociais oficiais do Oscar. Ele se desculpou por dizer que Fernanda Torres, de "Ainda Estou Aqui", tem chances nulas de concorrente ao prêmio.

O que aconteceu

Peço desculpas pelo comentário feito no perfil oficial do Oscar e também aqui no X, reconheço meu equívoco. Não tive a intenção de desrespeitar ou diminuir o trabalho de qualquer profissional, muito menos da atriz Fernanda Torres, a qual amo e admiro.

Johnny Hooker nos stories do Instagram

Ele afirmou que ter sido mal interpretado pelo público. "Minha fala foi baseada em uma análise estatística, não oficial, pois amo cinema e acompanho há anos a dinâmica da premiação, sei do protecionismo que existe na indústria dos EUA e do quão difícil pode ser ganhar."

Cantor disse valorizar cultura brasileira e torcer por Fernanda Torres. "Reafirmo meu respeito aos profissionais do cinema brasileiro e quero deixar claro que estou na torcida pela indicação."

Qual foi comentário que fez Hooker receber críticas? "Só gostei mais de 'The Substance' e sou realista o suficiente para admitir que as chances de Fernanda de ganhar são nulas apesar de amá-lo muito."

"Ainda Estou Aqui" levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas brasileiros. Além de Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro também se destacam entre os protagonistas da trama que conta a história da família Rubens Paiva durante a ditadura militar.

Imagem: Reprodução/Instagram

Comentários brasileiros

Foram publicadas fotos de alguns atores pelo Instagram da Academia do Oscar. Os registros foram feitos durante a cerimônia de entrega dos prêmios do Governors Awards, uma espécie de honra dada a grandes nomes do cinema.

Até o fechamento desta matéria, a foto de Fernanda Torres contava com mais de 685 mil comentários e 2 milhões de like. Veja a publicação baixo.

A grande maioria dos comentários foi feita por brasileiros empolgados com a possibilidade de Fernanda Torres ser indicado ao Oscar de melhor atriz por sua atuação em "Ainda Estou Aqui". "Ela é o momento", diz um comentário. "Se ela não ganhar, nós pregaremos em armas", diz outro.

Diferente do tratamento dado à Torres, outros famosos foram alvos das piadinhas dos brasileiros. Entre eles: Demi Moore, Kate Winslet, Jennifer Lopez, Lupita Nyong'o e Jude Law. O cineasta Pedro Almodóvar, por exemplo, foi comparado ao carnavalesco Milton Cunha: "Maravilhoso Milton Cunha! Apoteótico! faraônico! Tupiguaranítico!", diz um comentário.